Волейболистки итальянской «Новары» выиграли Лигу чемпионов
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Волейболистки итальянской «Новары» выиграли Лигу чемпионов, в финале победив другой итальянский клуб «Конельяно».
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Волейболистки итальянской «Новары» выиграли Лигу чемпионов, в финале победив другой итальянский клуб «Конельяно».
Суперфинал волейбольной Лиги чемпионов проходит в субботу в Берлине. «Новара» обыграла «Конельяно» со счетом 3−1 (25:18, 25:17, 14:25, 25:22).
Позднее в субботу в финале мужского турнира сыграют казанский «Зенит» и итальянский «Лубе».