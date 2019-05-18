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18 мая, источник: Чемпионат.com

«Зенит» уступил трон. В финале Лиги чемпионов Казань разгромлена

Серию из четырёх казанских побед подряд прервала итальянская «Чивитанова».

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Источник: РИА "Новости"

Казанский «Зенит» провалил сезон. Для любой другой команды победы в Суперкубке и Кубке России, финалы чемпионата страны и Лиги чемпионов были бы отличными результатами. Но Казань приучила всех к постоянным победам. Теперь нужно начинать всё заново.

«Зенит» ушёл на блоках

Первый сет финала получился для казанской команды неожиданно лёгким. На подачу встал Артём Вольвич, а другой центральный блокирующий «Зенита» Вадим Лихошерстов играл у сети. И сделал три результативных блока подряд! Правда, один из них записали на счёт Мэтта Андерсона, но это неважно. А спустя один розыгрыш Лихошерстов заблокировал Османи Хуаторену, и вновь сделал это результативно.

Блокирующий «Зенита» вынудил тренера «Чивитановы» Фердинандо де Джорджи взять тайм-аут. Правда, итальянской команде это не помогло. У казанской команды получалось практически всё — отличные подачи, очень уверенный приём и доводка, после которой Александр Бутько мог делать, что угодно, прекрасно игравший блок, цеплявший все мячи.

«Чивитанова», пять дней назад ставшая чемпионом Италии, играла совсем не по-чемпионски. Но в середине сета после удачного блока на Максиме Михайлове подопечные де Джорджи ожили, а «Зенит» несколько приуныл. От огромного преимущества в десять мячей осталось только четыре. Но две подряд отличных атаки от Мэтта Андерсона вновь вернули казанцам уверенность. Порыв «Чивитановы» был остановлен, сет уверенно выигран.

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А где «Зенит»? Ау!

После такого первого сета было странно смотреть на то, что происходило во второй партии. Команды словно поменялись ролями. «Чивитанова» наладила игру на приёме, отлично действовала в атаке — 60 процентов командной эффективности, просто раздавила «Зенит» на блоке, отлично подавала. На приёме казанская команда играла по цифрам нормально, но хорошей доводки было мало.

Бутько пытался искать какие-то варианты, но не проходило ничего. Первый темп вообще практически не работал — Робертланди Симон спокойно справился и с Лихошерствым, и с Вольвичем. Один из самых темповых блокирующих мирового волейбола просто растерзал всех у сетки. Партнёры играли под стать Симону, а «Зенит» просто растворился на площадке.

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Никакой борьбы во втором сете, как и в первом, не было. Самое удивительное, что не было её и в третьей партии. По сравнению с предыдущей партией не изменилось ничего. Разве только в худшую сторону. Приём начисто исчез как у Нгапета, так и у Андерсона. В атаке не мог забить никто. На подачах — сплошные ошибки, в то время как у «Чивитановы» эйсы штамповал Йоанди Леал, да и остальные выбивали казанцев с приёма. Так слабо, как во втором и третьем сете, казанская команда не выглядела никогда. 27 набранных очков за две партии!

«Зачем вам этот кубок?!

Итоговый счёт четвёртого сета 19:25 не должен вводить в заблуждение. На самом деле «Чивитанова» выносила «Зенит» с площадки. Не помог даже предельно эмоциональный тайм-аут в исполнении Владимира Алекно с использованием крепких слов и призывом быстрее заканчивать игру: «Зачем вам этот кубок?!».

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Когда всё уже стало ясно, у французского доигровщика «Зенита» Эврина Нгапета прорезалась подача. Он сделал счёт более-менееприличным, но и всё на этом. Победное очко «Чивитанове» принёс диагональный Цветан Соколов, который в следующем сезоне будет играть в Казани. «Зениту» предстоит перестройка, настройка, чистка — можно называть как угодно. Но что-то в игре и психологии нужно менять.

«Чивитанову» же можно только поздравить — после целой серии проигранных финалов самых разных турниров итальянская команда отыгралась за все неудачи.

Юлия Иванова

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