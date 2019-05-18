«Зенит» уступил трон. В финале Лиги чемпионов Казань разгромлена
Серию из четырёх казанских побед подряд прервала итальянская «Чивитанова».
Серию из четырёх казанских побед подряд прервала итальянская «Чивитанова».
Казанский «Зенит» провалил сезон. Для любой другой команды победы в Суперкубке и Кубке России, финалы чемпионата страны и Лиги чемпионов были бы отличными результатами. Но Казань приучила всех к постоянным победам. Теперь нужно начинать всё заново.
Первый сет финала получился для казанской команды неожиданно лёгким. На подачу встал Артём Вольвич, а другой центральный блокирующий «Зенита» Вадим Лихошерстов играл у сети. И сделал три результативных блока подряд! Правда, один из них записали на счёт Мэтта Андерсона, но это неважно. А спустя один розыгрыш Лихошерстов заблокировал Османи Хуаторену, и вновь сделал это результативно.
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«Чивитанова», пять дней назад ставшая чемпионом Италии, играла совсем не
После такого первого сета было странно смотреть на то, что происходило во второй партии. Команды словно поменялись ролями. «Чивитанова» наладила игру на приёме, отлично действовала в атаке — 60 процентов командной эффективности, просто раздавила «Зенит» на блоке, отлично подавала. На приёме казанская команда играла по цифрам нормально, но хорошей доводки было мало.
Бутько пытался искать
Никакой борьбы во втором сете, как и в первом, не было. Самое удивительное, что не было её и в третьей партии. По сравнению с предыдущей партией не изменилось ничего. Разве только в худшую сторону. Приём начисто исчез как у Нгапета, так и у Андерсона. В атаке не мог забить никто. На подачах — сплошные ошибки, в то время как у «Чивитановы» эйсы штамповал Йоанди Леал, да и остальные выбивали казанцев с приёма. Так слабо, как во втором и третьем сете, казанская команда не выглядела никогда. 27 набранных очков за две партии!
Итоговый счёт четвёртого сета 19:25 не должен вводить в заблуждение. На самом деле «Чивитанова» выносила «Зенит» с площадки. Не помог даже предельно эмоциональный
Когда всё уже стало ясно, у французского доигровщика «Зенита» Эврина Нгапета прорезалась подача. Он сделал счёт
«Чивитанову» же можно только поздравить — после целой серии проигранных финалов самых разных турниров итальянская команда отыгралась за все неудачи.
Юлия Иванова