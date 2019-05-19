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09:41 (мск), источник: ТАСС

Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов и провалил сезон

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Волейболисты казанского «Зенита» проиграли итальянскому «Лубе» в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча проходила в Берлине и завершилась со счетом 1−3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25).

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» выиграл первый сет, однако последующие партии остались за итальянским клубом. Первая партия проходила при преимуществе казанского клуба на блоке и успешной игре на приеме, но затем характер игры резко изменился, чему способствовали два тайм-аута итальянского клуба. Игроки «Лубе» улучшили игру на подаче и блоке, эффективно действовали в атаке, у «Зенита» же не шла игра впереди. Оставшиеся партии также прошли при преимуществе «Лубе», лишь несколько подач француза Эрвина Нгапета позволили создать небольшую борьбу в концовке.

В субботу в Берлине также прошел финал женской Лиги чемпионов. Итальянский «Игор Горгонзола» (Новара) обыграл другой итальянский клуб, «Имоко Воллей» (Конельяно), со счетом 3−1 (25:18, 25:17, 14:25, 25:22).

Ранее победитель турнира среди мужчин и женщин определялся в «Финале четырех». Однако с сезона-2018/19 формат был изменен, четвертьфиналы и полуфиналы прошли в двухматчевом формате, а финал состоял из одной встречи.

В прошлом году в финале Лиги чемпионов также встречались «Зенит» и «Лубе», российский клуб победил со счетом 3−2.

«Зенит» впервые за пять лет проиграл в финале Лиги чемпионов.

Клуб шесть раз становился победителем турнира (2007/08, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), также казанцы один раз были вторыми (2010/11) и один раз — третьими (2012/13).

Неудачный сезон «Зенита»

«Зенит» проиграл в двух финалах в концовке сезона. До финального матча Лиги чемпионов казанцы уступили кемеровскому «Кузбассу» в решающей серии чемпионата России. Клуб становился победителем первенства последние пять сезонов. По сути, Лига чемпионов оставалась единственным турниром, в котором подопечные Владимира Алекно могли спасти сезон. Несмотря на то, что в активе команды было два трофея — Кубок и Суперкубок России.

Мы вышли в финал, но не сумели победить. Произошло то же, что и в финале чемпионата России. Мы успешно играли на пути к финалам, но команда разваливалась в решающих матчах. Этот сезон можно считать неудачным для «Зенита», пусть мы и играли в финальных матчах.
Максим Михайлов
игрок казанского «Зенита»

В свою очередь генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко отметил, что игроки «Зенита» не справились с напряжением в финальном матче.

У итальянцев было больше желания. Нельзя сказать, что «Зенит» был на голову сильнее в первом сете, просто «Лубе» сыграл не в свою силу. В дальнейшем казанцы не смогли справиться с противостоянием такого уровня.
Александр Яременко
генеральный секретарь ВФВ

Вербов будет тренером

Либеро «Зенита» Алексей Вербов ранее объявлял, что финальным матч Лиги чемпионов может стать последним в его карьере. Было также объявлено, что он возглавит студенческую сборную России на Универсиаде в Неаполе. Однако о решении завершить карьеру волейболист пока не объявлял.

Также ранее стало известно о том, что американский волейболист Мэтт Андерсон покинет клуб по итогам сезона. Не исключено, что в другую команду перейдет еще один игрок — Алексей Спиридонов.

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