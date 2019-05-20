Объявлен состав мужской сборной России по волейболу на Лигу наций

Лига наций — турнир, заменивший существовавшую ранее Мировую лигу. Первый розыгрыш Лиги наций прошел в 2018 году и завершился победой сборной России. «Финал шести» прошел во Франции, в финальном матче россияне обыграли хозяев турнира в трех партиях.