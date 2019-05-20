Объявлен состав мужской сборной России по волейболу на Лигу наций
ТАСС, 20 мая. Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу определился с составом команды на Лигу наций. Об этом сообщает
ТАСС, 20 мая. Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу определился с составом команды на Лигу наций. Об этом сообщает
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
Лига наций — турнир, заменивший существовавшую ранее Мировую лигу. Первый розыгрыш Лиги наций прошел в 2018 году и завершился победой сборной России. «Финал шести» прошел во Франции, в финальном матче россияне обыграли хозяев турнира в трех партиях.
Матчи предварительного раунда пройдут с 31 мая по 24 июня. Игры «Финала шести» состоятся с 10 по 14 июля.