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17:37 (мск), источник: ТАСС

Объявлен состав мужской сборной России по волейболу на Лигу наций

ТАСС, 20 мая. Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу определился с составом команды на Лигу наций. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

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Источник: РИА "Новости"

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

  • связующие — Павел Панков («Зенит», Санкт-Петербург), Дмитрий Ковалев («Урал»), Роман Порошин («Белогорье»), Игорь Кобзарь («Кузбасс»), Сергей Гранкин (сборная России);.
  • диагональные — Денис Земченок («Белогорье»), Виктор Полетаев («Кузбасс»), Максим Михайлов («Зенит», Казань), Романас Шкулявичус («Нова»), Кирилл Клец (юношеская сборная России);.
  • либеро — Евгений Андреев («Газпром-Югра»), Евгений Баранов («Динамо», Москва), Роман Мартынюк («Локомотив», Новосибирск), Валентин Голубев («Белогорье»);.
  • блокирующие — Илья Власов («Факел»), Дмитрий Мусэрский («Сантори Санбердз», Япония), Иван Яковлев («Факел»), Игорь Филиппов («Урал»), Алексей Сафонов («Зенит», Санкт-Петербург), Ильяс Куркаев («Локомотив», Новосибирск), Инал Тавасиев («Кузбасс»), Алексей Самойленко («Зенит», Казань);.
  • доигровщики — Антон Карпухов («Кузбасс»), Ярослав Подлесных («Кузбасс»), Дмитрий Волков («Факел»), Егор Клюка («Факел»), Антон Семышев («Белогорье»), Федор Воронков («Нова»), Евгений Сивожелез («Зенит», Санкт-Петербург), Кирилл Урсов («Газпром-Югра»).

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Лига наций — турнир, заменивший существовавшую ранее Мировую лигу. Первый розыгрыш Лиги наций прошел в 2018 году и завершился победой сборной России. «Финал шести» прошел во Франции, в финальном матче россияне обыграли хозяев турнира в трех партиях.

Матчи предварительного раунда пройдут с 31 мая по 24 июня. Игры «Финала шести» состоятся с 10 по 14 июля.

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