Волейболистки Фролова, Курило и Самойлова покидают «Енисей»
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Доигровщицы Мария Фролова, Маргарита Курило и Мария Самойлова покидают «Енисей», сообщается на сайте красноярской волейбольной команды.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Доигровщицы Мария Фролова, Маргарита Курило и Мария Самойлова покидают «Енисей», сообщается на сайте красноярской волейбольной команды.
Капитан команды Фролова выступала за «Енисей» в 2011—2013 годах, когда клуб назывался «Юность». Затем сезон провела в казанском «Динамо», а после годичного перерыва в карьере вернулась в красноярскую команду в 2015 году и выступала за нее на протяжении четырех сезонов. В минувшем сезоне 32-летняя волейболистка сыграла 26 матчей и набрала 243 очка.
Курило перешла в «Енисей» перед стартом сезона-2018/19, ранее она защищала цвета «Уралочки-НТМК» (Свердловская область). Самойлова также стала игроком «Енисея» перед стартом прошедшего сезона, ранее волейболистка выступала в петербургской «Ленинградке».