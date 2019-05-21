Волейболистки Фролова, Курило и Самойлова покидают «Енисей»

Капитан команды Фролова выступала за «Енисей» в 2011—2013 годах, когда клуб назывался «Юность». Затем сезон провела в казанском «Динамо», а после годичного перерыва в карьере вернулась в красноярскую команду в 2015 году и выступала за нее на протяжении четырех сезонов. В минувшем сезоне 32-летняя волейболистка сыграла 26 матчей и набрала 243 очка.