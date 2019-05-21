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18:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки Фролова, Курило и Самойлова покидают «Енисей»

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Доигровщицы Мария Фролова, Маргарита Курило и Мария Самойлова покидают «Енисей», сообщается на сайте красноярской волейбольной команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Капитан команды Фролова выступала за «Енисей» в 2011—2013 годах, когда клуб назывался «Юность». Затем сезон провела в казанском «Динамо», а после годичного перерыва в карьере вернулась в красноярскую команду в 2015 году и выступала за нее на протяжении четырех сезонов. В минувшем сезоне 32-летняя волейболистка сыграла 26 матчей и набрала 243 очка.

Курило перешла в «Енисей» перед стартом сезона-2018/19, ранее она защищала цвета «Уралочки-НТМК» (Свердловская область). Самойлова также стала игроком «Енисея» перед стартом прошедшего сезона, ранее волейболистка выступала в петербургской «Ленинградке».

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