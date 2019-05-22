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09:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки сборной России проиграли Доминикане в матче Лиги наций

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды Доминиканской Республики в матче предварительного этапа Лиги наций.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Бразилиа (Бразилия), завершилась со счетом 3−1 (25:21, 22:25, 25:18, 28:26). В составе россиянок Маргарита Курило набрала 22 очка, Мария Халецкая и Татьяна Юринская — по 15.

В среду российская команда сыграет со сборной Китая.


Лиге наций: российские волейболистки стартовали с поражения
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