Волейболистки сборной России проиграли Доминикане в матче Лиги наций
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды Доминиканской Республики в матче предварительного этапа Лиги наций.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды Доминиканской Республики в матче предварительного этапа Лиги наций.
Встреча, состоявшаяся в Бразилиа (Бразилия), завершилась со счетом 3−1 (25:21, 22:25, 25:18, 28:26). В составе россиянок Маргарита Курило набрала 22 очка, Мария Халецкая и Татьяна Юринская — по 15.
В среду российская команда сыграет со сборной Китая.