Волейболистки сборной России проиграли Доминикане в матче Лиги наций

Встреча, состоявшаяся в Бразилиа (Бразилия), завершилась со счетом 3−1 (25:21, 22:25, 25:18, 28:26). В составе россиянок Маргарита Курило набрала 22 очка, Мария Халецкая и Татьяна Юринская — по 15.