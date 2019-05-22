Волейболистки сборной Бразилии победили команду Китая в матче Лиги наций

Встреча, прошедшая в Бразилиа во вторник, завершилась со счетом 3−0 (25:15, 25:21, 25:21) в пользу бразильянок.

В следующем матче турнира сборная Бразилии в среду сыграет с командой Доминиканской Республики, а китаянки в этот же день померятся силами с россиянками.