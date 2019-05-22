Волейболистки сборной Бразилии победили команду Китая в матче Лиги наций
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Женская сборная Бразилии нанесла поражение команде Китая в матче первого тура предварительного этапа волейбольной Лиги наций.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Женская сборная Бразилии нанесла поражение команде Китая в матче первого тура предварительного этапа волейбольной Лиги наций.
Встреча, прошедшая в Бразилиа во вторник, завершилась со счетом 3−0 (25:15, 25:21, 25:21) в пользу бразильянок.
В следующем матче турнира сборная Бразилии в среду сыграет с командой Доминиканской Республики, а китаянки в этот же день померятся силами с россиянками.