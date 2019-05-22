Правительство РФ создало оргкомитет ЧМ-2022 по волейболу

Источник: РИА "Новости"

Одним из учредителей оргкомитета будет Министерство спорта РФ. Ранее было объявлено о создании координационного совета турнира.

В ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB) было объявлено о том, что мужской чемпионат мира 2022 года пройдет в России. В российскую заявку были внесены десять городов, окончательный список не известен.

Чемпионат мира проводится с 1949 года. Первые два турнира прошли на открытых площадках, остальные — на крытых. С 1962 года турнир проходит регулярно раз в четыре года. Дважды чемпионат мира принимал СССР (1952, 1962). В России турнир ни разу не проходил.