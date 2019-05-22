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15:27 (мск), источник: ТАСС

Правительство РФ создало оргкомитет ЧМ-2022 по волейболу

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство РФ создало организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года в России. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Источник: РИА "Новости"

Одним из учредителей оргкомитета будет Министерство спорта РФ. Ранее было объявлено о создании координационного совета турнира.

В ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB) было объявлено о том, что мужской чемпионат мира 2022 года пройдет в России. В российскую заявку были внесены десять городов, окончательный список не известен.

Чемпионат мира проводится с 1949 года. Первые два турнира прошли на открытых площадках, остальные — на крытых. С 1962 года турнир проходит регулярно раз в четыре года. Дважды чемпионат мира принимал СССР (1952, 1962). В России турнир ни разу не проходил.

Сборная СССР шесть раз завоевывала золотые медали, лучший результат российской команды — серебро 2002 года.

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