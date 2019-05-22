Волейболистки сборной Беларуси победили Азербайджан в повторной товарищеской встрече при подготовке к Евролиге

Стартовая партия встречи в «Чижовка-Арене» осталась за хозяйками площадки, которые усилиями Татьяны Маркевич и Анастасии Гарелик смогли заработать важные очки для белорусок. Тренерский штаб сборной Беларуси предоставил возможность проявить себя и двум пасующим Анастасии Шаш и Анастасии Кононович.

В третьей партии белоруски уверенно действовали на блоке и подаче мяча, добившись уверенной победы. По договоренности команды провели четвертую партию, победу в которой праздновали азербайджанские волейболистки (25:17).

Днем ранее состоялся тренировочный матч между этими командами, в котором соперники сыграли четыре партии, выиграв по два сета (20:25, 25:16, 25:18, 24:26).