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20:25 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки сборной Беларуси победили Азербайджан в повторной товарищеской встрече при подготовке к Евролиге

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси победили Азербайджан со счетом 3:0 (25:14, 25:21, 25:15) в товарищеском матче перед стартом в золотой Евролиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Стартовая партия встречи в «Чижовка-Арене» осталась за хозяйками площадки, которые усилиями Татьяны Маркевич и Анастасии Гарелик смогли заработать важные очки для белорусок. Тренерский штаб сборной Беларуси предоставил возможность проявить себя и двум пасующим Анастасии Шаш и Анастасии Кононович.

В третьей партии белоруски уверенно действовали на блоке и подаче мяча, добившись уверенной победы. По договоренности команды провели четвертую партию, победу в которой праздновали азербайджанские волейболистки (25:17).

Днем ранее состоялся тренировочный матч между этими командами, в котором соперники сыграли четыре партии, выиграв по два сета (20:25, 25:16, 25:18, 24:26).

Женская сборная Беларуси стартует в розыгрыше золотой Евролиги 26 мая встречей с командой Азербайджана (17.00), которой руководит известный итальянский специалист Джовании Капрара, побеждавший на чемпионате мира с командой России в 2006 году. Следующим соперником подопечных Петра Хилько 29 мая станет команда Финляндии (17.00), а завершат домашнюю серию белоруски встречей 1 июня (17.00) с Испанией.

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