Российские волейболистки одержали первую победу в Лиге наций — 2019

Первую игровую неделю соревнований подопечные Вадима Панкова проводят в Бразилии. Во втором матче российские волейболистки нанесли поражение команде Китая со счётом 3:1 (25:22, 16:25, 25:16, 25:23).

17 очков сборной России принесла Татьяна Юринская, 16 баллов записала в свой актив Маргарита Курило, 14 (из них 5 результативных блоков) — Екатерина Ефимова.

Напомним, что накануне россиянки уступили команде Доминиканы (1:3). Следующим соперником отечественных волейболисток станут хозяйки площадки — бразильянки. Матч состоится в ночь на 24 мая по московскому времени.

Волейбол. Лига наций. Женщины

Первая игровая неделя. Второй матч. Бразилия