Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Канада
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Россия
США
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Чехия
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Финляндия
Швеция
Хоккей. НХЛ
22.05
Сент-Луис Блюз5
Сан-Хосе Шаркс1
Футбол. Кубок России
22.05
Локомотив1
Урал0
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА выиграл Евролигу
21Сборная России обыграла швейцарцев
08:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские волейболистки одержали первую победу в Лиге наций — 2019

Женская сборная России по волейболу одержала первую победу в Лиге наций — 2019.

Наверх

Первую игровую неделю соревнований подопечные Вадима Панкова проводят в Бразилии. Во втором матче российские волейболистки нанесли поражение команде Китая со счётом 3:1 (25:22, 16:25, 25:16, 25:23).

17 очков сборной России принесла Татьяна Юринская, 16 баллов записала в свой актив Маргарита Курило, 14 (из них 5 результативных блоков) — Екатерина Ефимова.

Напомним, что накануне россиянки уступили команде Доминиканы (1:3). Следующим соперником отечественных волейболисток станут хозяйки площадки — бразильянки. Матч состоится в ночь на 24 мая по московскому времени.

Волейбол. Лига наций. Женщины
Первая игровая неделя. Второй матч. Бразилия

Китай — Россия — 1:3 (22:25, 25:16, 16:25, 23:25).

 Самая красивая хоккейная болельщица в России!
Ослепительная подруга звёздного форварда АПЛ!
Все восхищаются атакой, но у России лучшая оборона в XXI веке
«Локомотив» стал рекордсменом по числу завоеванных Кубков России
Тульский «Арсенал» идет в Европу. В каком виде – непонятно
Сборная США — бумажный тигр. С виду крутая, на деле — так себе
«Унизили»: Шведские СМИ прокомментировали поражение от России
От позора Лейк-Плэсида до триумфа. Все о матчах России и США
Незаметный герой России. Наш лучший центр на ЧМ — это не Малкин
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь