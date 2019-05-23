Российские волейболистки одержали первую победу в Лиге наций — 2019
Женская сборная России по волейболу одержала первую победу в Лиге наций — 2019.
Женская сборная России по волейболу одержала первую победу в Лиге наций — 2019.
Первую игровую неделю соревнований подопечные Вадима Панкова проводят в Бразилии. Во втором матче российские волейболистки нанесли поражение команде Китая со счётом 3:1 (25:22, 16:25, 25:16, 25:23).
17 очков сборной России принесла Татьяна Юринская, 16 баллов записала в свой актив Маргарита Курило, 14 (из них 5 результативных блоков) — Екатерина Ефимова.
Напомним, что накануне россиянки уступили команде Доминиканы (1:3). Следующим соперником отечественных волейболисток станут хозяйки площадки — бразильянки. Матч состоится в ночь на 24 мая по московскому времени.
Волейбол. Лига наций. Женщины
Первая игровая неделя. Второй матч. Бразилия
Китай — Россия — 1:3 (22:25, 25:16, 16:25, 23:25).