Фантастика! Российская молодежь обыграла Китай
После поражения от Доминиканы едва ли
После поражения от Доминиканы едва ли
Лига наций. Женщины. Предварительный раунд
Доминиканская республика — Россия — 3:1 (25:21, 22:25, 25:18, 28:26)
Китай — Россия — 1:3 (22:25, 25:16, 16:25, 23:25).
Для
Однако россиянки сумели очень приятно удивить уже первом туре.
Стартовала на турнире наша команда матчем с Доминиканской республикой. Соперницы были представлены всеми лидерами, включая поигравшую в Италии Брайелин Мартинез и чемпионку России-2017 в составе московского «Динамо» Бетанию де ла Крус. По именам и опыту они превосходили нашу сборную.
Однако матч показал, что побеждать их вполне реально. В концовке первой партии, например,
Вторую партию провели более собрано — и взяли ее. Но перепады в игре не прекращались. Сыгранности и уверенности заметно не хватало. Выиграем четыре очка подряд, потом пять проиграем. Притом на ровном месте.
Вполне могли переводить дело до
— Скажу честно: ты еще выпрыгнуть не успеваешь, а там уже блок стоит. И
Уверен, схожие впечатления были практически у всей команды. Другие скорости, высота атаки, скорость мышления — ко всему этому нужно адаптироваться.
Еще более тяжелым испытанием для россиянок обещала стать игра с Китаем. Лан Пин отправила в Бразилию далеко не всех звезд — лидерам, во главе с великолепной Чжу Тин, дана передышка. Однако китаянки известны тем, что за каждым игроком в стране огромная очередь. Выбыла одна — ее тут же безболезненно заменяет другая. Ее так же готова сменить третья.
Да и в нынешнем составе у Китая есть очень солидные волейболистки. Одна Лю Яньхань, MVPпоследнего чемпионата Азии, чего стоит. А есть еще олимпийская чемпионка Ли Линь, одна из лучших либеро мира.
У нашей нынешней сборной, судя по всему, вырисовывается основа. По крайней мере, против Китая Россия вышла тем же «стартом», что и днем ранее: Екатерина Ефимова и Валерия Зайцева на блоке, Татьяна Романова — связка, Маргарита Курило, Мария Халецкая и Татьяна Юринская — в нападении, Кристина Курносова — либеро.
Начали мы с 0:3 и сразу подумалось: «Приплыли». Однако к середине партии счет выровнялся. Самое приятное, что россиянки ничуть не уступали по игре. Да,
Плюс полетела подача. Особенно хороша в этом была Романова. Она, к слову, вообще провела отличный матч. И первый сет был выигран во многом благодаря ей.
Второй Россия проиграла. Но и там был приятный момент — выход на замену 16-летней Полины Матвеевой. Как раз вместо Романовой. И юниорка практически сразу же сделала результативную скидку. Еще раз: в 16 лет и с замены!
А потом она выполнила очень красивую и технически сложную голевую передачу в угол площадки. Ту партию спасти не удалось. В концовке посыпалось просто все.
Зато в следующей китаянки едва вылезли из 15 очков. Здорово проявила себя Ангелина Лазаренко, которая вышла подменить Зайцеву, но так классно заиграла, что ее оставили на площадке до конца игры. Любопытно, кстати, что тренерский штаб заиграл в этом матче сразу 13 игроков из 14.
Как же хотелось при счете 2:1, чтобы россиянки довели этот матч до победы. Положа руку на сердце, Китай проводил плохую игру. То ли недонастроились, то ли акклиматизация. И за эту возможность нужно было цепляться. За два прошлых года у России была лишь одна победа на
В четвертой партии наши девчонки горели 18:21, однако провели концовку на огромном эмоциональном подъеме. Они пластались в защите, выгрызали мячи у сетки, блокировали — и в итоге дожали олимпийских чемпионок Рио. Ох, как же было приятно смотреть на искренний восторг россиянок после такой победы!
Понятно, что обольщаться рано, этот успех еще нужно закрепить и не раз. Но тот факт, что молодежь не тушуется не площадке даже против именитых команд, очень радует. Теперь особенно интересно посмотреть, как эта сборная будет играть в следующем матче — с грозной Бразилией.