Фантастика! Российская молодежь обыграла Китай

Источник: Спорт-Экспресс

Лига наций. Женщины. Предварительный раунд

Доминиканская республика — Россия — 3:1 (25:21, 22:25, 25:18, 28:26)

Китай — Россия — 1:3 (22:25, 25:16, 16:25, 23:25).

Для кого-то эта Лига наций — турнир, где нужно побеждать. Для кого-то — полигон для экспериментов. Для России же — Лига взросления. Наша команда сейчас в сверхэкспериментальном составе. Из 14 человек, попавших в заявку на первый этап, сразу девять — дебютантки сборной. Для них пока каждый игровой эпизод — это море эмоций и впечатлений. Они набираются опыта прямо по ходу игр. В такой ситуации ждать больших побед проблематично. В последние годы и боевой состав-то не особо радовал.

Однако россиянки сумели очень приятно удивить уже первом туре.

«Выпрыгнуть не успеваешь, а там уже блок стоит»

Стартовала на турнире наша команда матчем с Доминиканской республикой. Соперницы были представлены всеми лидерами, включая поигравшую в Италии Брайелин Мартинез и чемпионку России-2017 в составе московского «Динамо» Бетанию де ла Крус. По именам и опыту они превосходили нашу сборную.

Однако матч показал, что побеждать их вполне реально. В концовке первой партии, например, какая-то эпидемия приключилась с Татьяной Романовой, связующей, которая была играла на чемпионате мира-2018. Буквально за пять минут судьи трижды усмотрели у нее техническую ошибку в передаче. И эти три очка сыграли ощутимую роль в исходе сета.

Вторую партию провели более собрано — и взяли ее. Но перепады в игре не прекращались. Сыгранности и уверенности заметно не хватало. Выиграем четыре очка подряд, потом пять проиграем. Притом на ровном месте.

Вполне могли переводить дело до тай-брейка, но концовку четвертой партии обидно проиграли.

— Скажу честно: ты еще выпрыгнуть не успеваешь, а там уже блок стоит. И что-то нужно придумывать, — делилась с «Красной Звездой» впечатлениями после игры дебютантка сборной Маргарита Курило.

Уверен, схожие впечатления были практически у всей команды. Другие скорости, высота атаки, скорость мышления — ко всему этому нужно адаптироваться.

Выход Романовой

Еще более тяжелым испытанием для россиянок обещала стать игра с Китаем. Лан Пин отправила в Бразилию далеко не всех звезд — лидерам, во главе с великолепной Чжу Тин, дана передышка. Однако китаянки известны тем, что за каждым игроком в стране огромная очередь. Выбыла одна — ее тут же безболезненно заменяет другая. Ее так же готова сменить третья.

Да и в нынешнем составе у Китая есть очень солидные волейболистки. Одна Лю Яньхань, MVPпоследнего чемпионата Азии, чего стоит. А есть еще олимпийская чемпионка Ли Линь, одна из лучших либеро мира.

У нашей нынешней сборной, судя по всему, вырисовывается основа. По крайней мере, против Китая Россия вышла тем же «стартом», что и днем ранее: Екатерина Ефимова и Валерия Зайцева на блоке, Татьяна Романова — связка, Маргарита Курило, Мария Халецкая и Татьяна Юринская — в нападении, Кристина Курносова — либеро.

Начали мы с 0:3 и сразу подумалось: «Приплыли». Однако к середине партии счет выровнялся. Самое приятное, что россиянки ничуть не уступали по игре. Да, по-прежнему много ошибались сами, но выглядели уже гораздо увереннее и смелее, чем в матче с Доминиканской республикой.

Плюс полетела подача. Особенно хороша в этом была Романова. Она, к слову, вообще провела отличный матч. И первый сет был выигран во многом благодаря ей.

Впереди — Бразилия

Второй Россия проиграла. Но и там был приятный момент — выход на замену 16-летней Полины Матвеевой. Как раз вместо Романовой. И юниорка практически сразу же сделала результативную скидку. Еще раз: в 16 лет и с замены!

А потом она выполнила очень красивую и технически сложную голевую передачу в угол площадки. Ту партию спасти не удалось. В концовке посыпалось просто все.

Зато в следующей китаянки едва вылезли из 15 очков. Здорово проявила себя Ангелина Лазаренко, которая вышла подменить Зайцеву, но так классно заиграла, что ее оставили на площадке до конца игры. Любопытно, кстати, что тренерский штаб заиграл в этом матче сразу 13 игроков из 14.

Как же хотелось при счете 2:1, чтобы россиянки довели этот матч до победы. Положа руку на сердце, Китай проводил плохую игру. То ли недонастроились, то ли акклиматизация. И за эту возможность нужно было цепляться. За два прошлых года у России была лишь одна победа на топ-сборными. На Гран-при-2017 обыграли все тот же Китай. Кто мог подумать, что грустную серию прервет полумолодежный состав?

В четвертой партии наши девчонки горели 18:21, однако провели концовку на огромном эмоциональном подъеме. Они пластались в защите, выгрызали мячи у сетки, блокировали — и в итоге дожали олимпийских чемпионок Рио. Ох, как же было приятно смотреть на искренний восторг россиянок после такой победы!