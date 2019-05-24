Волейболистки сборной России уступили бразильянкам в матче Лиги наций

Встреча группы 3, прошедшая в четверг в Бразилиа, завершилась со счетом 3−0 (25:15, 25:17, 25:14) в пользу бразильянок. В составе сборной России 12 очков набрала Маргарита Курило, у бразильянок 17 очков на счету Аны Гедеш.

Россиянки с 1 победой и 2 поражениями идут в турнирной таблице 12-ми. В следующем матче сборная России 28 мая сыграет с командой Германии в рамках второго тура в группе 6, игры которой будут проходить в Турции.