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09:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки сборной России уступили бразильянкам в матче Лиги наций

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Волейболистки сборной России проиграли команде Бразилии в матче первого тура Лиги наций.

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Встреча группы 3, прошедшая в четверг в Бразилиа, завершилась со счетом 3−0 (25:15, 25:17, 25:14) в пользу бразильянок. В составе сборной России 12 очков набрала Маргарита Курило, у бразильянок 17 очков на счету Аны Гедеш.

Россиянки с 1 победой и 2 поражениями идут в турнирной таблице 12-ми. В следующем матче сборная России 28 мая сыграет с командой Германии в рамках второго тура в группе 6, игры которой будут проходить в Турции.

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