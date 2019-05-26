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11:13 (мск), источник: БЕЛТА

Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу стартуют в Евролиге

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу проведут сегодня первые матчи в элитном дивизионе — золотой Евролиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На площадке «Чижовка-Арены» женская команда сыграет с Азербайджаном (17.00), а мужчины — с Чехией (19.30). Телеканалы «Беларусь 5» и «Беларусь 5. Интернет» организуют прямые трансляции матчей.

Обе национальные команды провели подготовку перед стартом в официальных соревнованиях. Белорусские волейболистки сыграли два спарринга с тем же Азербайджаном, а подопечные Виктора Бекши встретились на выезде с Латвией.

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Заключительный этап подготовки сборные провели на «Чижовка-Арене», где созданы комфортные условия для тренировок.

Женская сборная Беларуси второй год подряд принимает участие в Золотой Евролиге. Годом ранее подопечные Петра Хилько по итогам турнира заняли шестое место.

Мужская команда сыграла в 2018-м в серебряной Евролиге, где стала второй и по итогам соревнований получила предложение принять участие в турнире рангом выше.

Первый соперник белорусов, команда Чехии, — победитель самого первого розыгрыша Евролиги в 2004 году. В 2018-м эта сборная заняла второе место в турнире. Волейболистам Виктора Бекши придется всерьез постараться, чтобы выиграть на домашней арене, учитывая, что несколько ведущих игроков из-за травм не смогут выйти на площадку.

Евролига является одним из этапов подготовки национальных сборных для участия в финальной стадии чемпионата Европы по волейболу. Женская команда на главном старте сезона сыграет в конце августа в группе D в Братиславе с Россией, Испанией, Словакией, Германией и Швейцарией, а мужчины в сентябре — в Любляне со Словенией, Турцией, Россией, Финляндией и Македонией.

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