Мол и Сорум победили на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Китае
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Норвежская пара Андерс Мол и Кристиан Сорум одержала победу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в китайском Цзиньцзяне.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Норвежская пара Андерс Мол и Кристиан Сорум одержала победу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в китайском Цзиньцзяне.
Норвежцы в воскресенье в финале победили бразильцев Эвандро Оливейру и Бруно Оскара Шмидта со счетом 14:21, 21:17, 15:12.
В женском финале американская пара Керри Уолш Дженнингс/Брук Свит обыграла австралийский дуэт Мариаф Артачо/Таликва Клэнси — 21:17, 21:19.