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9«Локомотив» выиграл Кубок России
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
13:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мол и Сорум победили на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Китае

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Норвежская пара Андерс Мол и Кристиан Сорум одержала победу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в китайском Цзиньцзяне.

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Норвежцы в воскресенье в финале победили бразильцев Эвандро Оливейру и Бруно Оскара Шмидта со счетом 14:21, 21:17, 15:12.

В женском финале американская пара Керри Уолш Дженнингс/Брук Свит обыграла австралийский дуэт Мариаф Артачо/Таликва Клэнси — 21:17, 21:19.

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