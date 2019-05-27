«Зенит» сообщил, что автомобиль волейболиста Волкова был угнан 26 мая

Источник: РИА "Новости"

В понедельник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что автомобиль волейболиста был обнаружен в акватории Петровского пруда в Санкт-Петербурге с пулевыми отверстиями.

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«Волейбольный клуб “Зенит” хотел бы опровергнуть слухи, распространяемые рядом недостоверных СМИ о том, что автомобиль Олимпийского чемпиона Александра Волкова обнаружен со следами пулевых отверстий. Клуб сообщает, что автомобиль Audi A8, принадлежащий Волкову, был угнан 26 мая неизвестными лицами и впоследствии обнаружен в Петровском пруду с разбитыми стеклами. По данному инциденту проводится полицейское расследование», — говорится в заявлении.

Волков в составе сборной России стал обладателем золотых медалей Олимпиады 2012 года в Лондоне, также на его счету бронза Игр 2008 года в Пекине. 34-летний спортсмен также является обладателем золотой и серебряной медали Кубка мира и серебряной — чемпионата Европы.