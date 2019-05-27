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19:40 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по волейболу объявила окончательный состав на Лигу наций

ТАСС, 27 мая. Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу назвал окончательный состав команды на Лигу наций 2019 года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

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Источник: РИА "Новости"

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

связующие — Павел Панков («Зенит», Санкт-Петербург), Дмитрий Ковалев («Урал»), Роман Порошин («Белогорье»), Игорь Кобзарь («Кузбасс»);.

диагональные — Денис Земченок («Белогорье»), Виктор Полетаев («Кузбасс»), Максим Михайлов («Зенит», Казань), Романас Шкулявичус («Нова»);.

либеро — Евгений Баранов («Динамо», Москва), Роман Мартынюк («Локомотив», Новосибирск), Валентин Голубев («Белогорье»);.

блокирующие — Илья Власов, Иван Яковлев (оба — «Факел»), Игорь Филиппов («Урал»), Алексей Сафонов («Зенит», Санкт-Петербург), Ильяс Куркаев («Локомотив», Новосибирск), Инал Тавасиев («Кузбасс»), Алексей Самойленко («Зенит», Казань);.

доигровщики — Антон Карпухов, Ярослав Подлесных (оба — «Кузбасс»), Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба — «Факел»), Антон Семышев («Белогорье»), Федор Воронков («Нова»), Кирилл Урсов («Газпром-Югра»).

Лига наций — турнир, заменивший существовавшую ранее Мировую лигу. Первый розыгрыш Лиги наций прошел в 2018 году и завершился победой сборной России. Матчи предварительного раунда пройдут с 31 мая по 24 июня. В первом матче турнира россияне сыграют с командой Франции 31 мая.

«Финал шести» состоится в американском Чикаго с 10 по 14 июля.

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