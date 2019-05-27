Сборная России по волейболу объявила окончательный состав на Лигу наций

Лига наций — турнир, заменивший существовавшую ранее Мировую лигу. Первый розыгрыш Лиги наций прошел в 2018 году и завершился победой сборной России. Матчи предварительного раунда пройдут с 31 мая по 24 июня. В первом матче турнира россияне сыграют с командой Франции 31 мая.