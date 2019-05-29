Калининград примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году

Помимо столицы Янтарного края матчи сыграют ещё в семи городах. В основном турнире примут участие 24 команды, прошедшие квалификацию. Уже обеспечили себе путёвки на чемпионат мира — Россия, как страна-хозяйка и Польша — действующий победитель мирового первенства.