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10:03 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининград примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году

Калининград примет игры мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. Мировое первенство пройдёт с 26 августа по 11 сентября.

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Помимо столицы Янтарного края матчи сыграют ещё в семи городах. В основном турнире примут участие 24 команды, прошедшие квалификацию. Уже обеспечили себе путёвки на чемпионат мира — Россия, как страна-хозяйка и Польша — действующий победитель мирового первенства.

Соревнования будут состоять из нескольких групповых этапов, следом финал шести, после чего в решающих играх определиться чемпион и обладатель бронзовых наград.

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