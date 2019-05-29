Калининград примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году
Калининград примет игры мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. Мировое первенство пройдёт с 26 августа по 11 сентября.
Калининград примет игры мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. Мировое первенство пройдёт с 26 августа по 11 сентября.
Помимо столицы Янтарного края матчи сыграют ещё в семи городах. В основном турнире примут участие 24 команды, прошедшие квалификацию. Уже обеспечили себе путёвки на чемпионат мира — Россия, как
Соревнования будут состоять из нескольких групповых этапов, следом финал шести, после чего в решающих играх определиться чемпион и обладатель бронзовых наград.