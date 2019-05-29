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10:50 (мск), источник: БЕЛТА

Волейбольные сборные Беларуси сыграют с финнами во втором туре золотой Евролиги

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейбольные сборные Беларуси сегодня проведут домашние матчи второго тура группового этапа золотой Евролиги против финнов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первыми на площадку минской «Чижовка-Арены» выйдут женские команды Беларуси и Финляндии. Их поединок начнется в 17.00 и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». В первом туре соревнований в группе С команда Петра Хилько в Минске принимала соперниц из Азербайджана и выиграла с минимальным перевесом — 3:2 (25:13, 21:25, 25:10, 26:28, 19:17). Сборная Финляндии играла в Тампере с испанской дружиной и уступила со счетом 1:3 (17:25, 20:25, 25:21, 20:25).

Мужские сборные Беларуси и Финляндии начнут свой матч в 19.30 (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). На старте турнира квартета С белорусы у себя дома одержали победу над волейболистами из Чехии со счетом 3:1 (19:25, 25:18, 25:20, 27:25). Финны принимали сборную Украины и проиграли 1:3 (30:28, 22:25, 17:25, 22:25).

Заключительные встречи первого круга белорусские волейболисты также проведут в «Чижовка-Арене» — 1 июня женская команда встретится с испанками, мужская будет соперничать с украинцами. Поединки второго круга белорусы проведут в гостях.

По итогам группового этапа в «Финал четырех» и у женщин, и у мужчин выйдут победители четырех квартетов. Решающий этап мужского турнира 21—22 июня пройдет в эстонском Таллине, женского — в хорватском Вараждине.

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