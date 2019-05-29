Волейболистки сборной России уступили японкам в матче Лиги наций

Встреча, прошедшая в среду в Анкаре (Турция), завершилась со счетом 3−1 (25:22, 23:25, 25:18, 26:24) в пользу японской сборной. В составе сборной России 22 очка набрала Маргарита Курило, 13 очков — Мария Халецкая.