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17:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки сборной России уступили японкам в матче Лиги наций

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Японии в матче 2-го тура Лиги наций.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Анкаре (Турция), завершилась со счетом 3−1 (25:22, 23:25, 25:18, 26:24) в пользу японской сборной. В составе сборной России 22 очка набрала Маргарита Курило, 13 очков — Мария Халецкая.

В следующем матче 30 мая россиянки сыграют с командой Турции.

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