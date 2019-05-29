Гётеборг примет финал женской Лиги чемпионов по футболу 2021 года

В среду в Баку прошло заседание исполнительного комитета УЕФА. На проведение финала женской Лиги чемпионов также претендовала Прага.

В Гётеборге в 1992 году состоялся финальный матч чемпионата Европы по футболу, в 2002 году — чемпионат мира по хоккею. Также в городе проводились мировые соревнования по легкой атлетике, фигурному катанию и шахматам.

Турнир среди женских команд под эгидой УЕФА проводится с 2001 года. До 2009 года он носил название Кубок УЕФА среди женщин, после чего был переименован в Лигу чемпионов УЕФА среди женщин. Формат проведения финалов также претерпел изменения — в сезоне-2001/02 победитель был выявлен в одном матче, который прошел в немецком Франкфурте между местным клубом и шведским «Умео» (2:0). В семи последующих розыгрышах были двухматчевые противостояния.

С 2010 по 2018 годы финалы мужской и женской Лиги чемпионов проводились в одном городе. Традиция была нарушена в сезоне-2018/19. Финал турнира среди женщин прошел в Будапеште, решающий матч главного мужского еврокубка пройдет в Мадриде 1 июня.