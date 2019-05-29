Волейболистки сборной Турции обыграли команду Германии в матче Лиги наций
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Женская сборная Турции по волейболу нанесла поражение команде Германии в матче предварительного этапа Лиги наций.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Женская сборная Турции по волейболу нанесла поражение команде Германии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Встреча в Анкаре завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:16, 25:15) в пользу хозяек площадки.
Сборная Турции в четверг сыграет с командой России, а немки встретятся с командой Японии.