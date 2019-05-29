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29 мая, источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки сборной Турции обыграли команду Германии в матче Лиги наций

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Женская сборная Турции по волейболу нанесла поражение команде Германии в матче предварительного этапа Лиги наций.

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Встреча в Анкаре завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:16, 25:15) в пользу хозяек площадки.

Сборная Турции в четверг сыграет с командой России, а немки встретятся с командой Японии.

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