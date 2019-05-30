«Девочки, вы лучшие!» Как три русские женщины зажгли всю команду
Россиянки воспрянули духом под отчаянный визг болельщиц. Жалко только, что волейбол без своих туркам вообще до лампочки.
Россиянки воспрянули духом под отчаянный визг болельщиц. Жалко только, что волейбол без своих туркам вообще до лампочки.
У сборной России было меньше суток, чтобы отойти от удручающего поражения в матче с немками и попробовать исправить положение. По ту сторону сетки были японки, неожиданно обыгравшие накануне хозяек этапа. Справиться с неприятной и непривычной азиатской манерой игры в полной мере не удалось, но экспериментальная российская команда показала характер и не дала повода упрекнуть себя в недостатке желания. Сыгранности и мастерства — возможно, но только не заряженности.
Эмоции — главное, что отличало встречи с немками и японками. Сыграла роль встряска от тренера, но было и ещё
Прибытие автобуса нашей команды и выход девушек традиционно снимают на камеру, а затем эти кадры демонстрируют на больших экранах внутри арены и монтируют в трансляцию.
С организацией на турецком этапе Лиги наций вообще всё обстоит здорово. Чего не скажешь о посещаемости. Понятно, что ждать аншлага в разгар рабочего дня на матче без участия домашней команды не приходится, но
За час до начала матча у главной кассы стадиона в Анкаре народу не было совсем. В окошко обратились лишь двое мужчин, причём оба покупали билеты на встречу Турции с Германией.
Уже по разминке сборной России было заметно, что девушки подошли ко второму матчу с энергичным настроем. А у японской команды неожиданно возникла заминка. Волейболистки уже вышли на площадку из раздевалки, но никак не могли приступить к упражнениям, поскольку персонал запутался в верёвочной лесенке. В итоге в решении головоломки поучаствовали чуть ли не все члены штаба, а на устранение проблемы ушло около пяти минут.
Эпизод, конечно, курьёзный, но сбить сумасшедший настрой японских волейболисток он не мог. После разминки они собрались в круг и закричали так, что заставили всех присутствующих вздрогнуть. А потом спокойно пошли приветствовать команду соперника.
Кардинально изменить ситуацию и полностью избавиться от ошибок за сутки просто невозможно, тем более стиль игры японок для российских волейболисток был ещё непонятнее, чем у немок. Всякий раз, когда новая несыгранная команда встречается с соперником более высокого уровня, побеждать можно только за счёт характера. Именно за отсутствие борьбы наших девочек и ругали больше всего после поражения от Германии. С японками всё было
Была у этой игры и ещё одна особенность. В зале появились два больших российских флага, а чуть ли не в каждую паузу с трибун доносились отчаянные выкрики: «Вперёд, Россия!». Оказалось, что поддержка исходит от трёх женщин в одежде с надписями: «Russia». Лина и её подруги живут в Анкаре и стараются посещать все соревнования с участием российских спортсменов. Сетуют, что поздно узнали о приезде волейболисток, а то и на матч с Германией обязательно бы пришли.
Уже после матча российские волейболистки рассказали, что видели флаги и очень благодарны «милым женщинам» за поддержку. Признаются, что во время игры все мысли только о волейболе, поэтому болельщиков почти неслышно. Но и энергетику никто не отменял. «Девочки, вы лучшие», — изо всех сил кричит Лина, и девочки тут же отвечают эффектной скидкой. А спустя несколько минут завершают труднейший второй сет в свою пользу.
К сожалению, та партия так и осталась единственной победной для нашей команды за два дня. Но впечатления от двух поражений кардинально противоположные. Да, радоваться пока особо нечему. Но,
А