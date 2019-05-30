«Девочки, вы лучшие!» Как три русские женщины зажгли всю команду

Источник: Чемпионат.com

У сборной России было меньше суток, чтобы отойти от удручающего поражения в матче с немками и попробовать исправить положение. По ту сторону сетки были японки, неожиданно обыгравшие накануне хозяек этапа. Справиться с неприятной и непривычной азиатской манерой игры в полной мере не удалось, но экспериментальная российская команда показала характер и не дала повода упрекнуть себя в недостатке желания. Сыгранности и мастерства — возможно, но только не заряженности.



Эмоции — главное, что отличало встречи с немками и японками. Сыграла роль встряска от тренера, но было и ещё кое-что. Всего три русские женщины помогли нашим волейболисткам прочувствовать, что они играют за свою страну, пусть и вдалеке от неё.

Столичная пустыня

Прибытие автобуса нашей команды и выход девушек традиционно снимают на камеру, а затем эти кадры демонстрируют на больших экранах внутри арены и монтируют в трансляцию.

С организацией на турецком этапе Лиги наций вообще всё обстоит здорово. Чего не скажешь о посещаемости. Понятно, что ждать аншлага в разгар рабочего дня на матче без участия домашней команды не приходится, но всё-таки 400 болельщиков (как указано в официальном протоколе) никак не тянут на уровень престижного международного турнира. К примеру, на этапе в Бразилии матчи с участием сборной России с трибун смотрели как минимум 1,5 тыс. человек.



За час до начала матча у главной кассы стадиона в Анкаре народу не было совсем. В окошко обратились лишь двое мужчин, причём оба покупали билеты на встречу Турции с Германией.

А японцы-то — не роботы

Уже по разминке сборной России было заметно, что девушки подошли ко второму матчу с энергичным настроем. А у японской команды неожиданно возникла заминка. Волейболистки уже вышли на площадку из раздевалки, но никак не могли приступить к упражнениям, поскольку персонал запутался в верёвочной лесенке. В итоге в решении головоломки поучаствовали чуть ли не все члены штаба, а на устранение проблемы ушло около пяти минут.

Эпизод, конечно, курьёзный, но сбить сумасшедший настрой японских волейболисток он не мог. После разминки они собрались в круг и закричали так, что заставили всех присутствующих вздрогнуть. А потом спокойно пошли приветствовать команду соперника.

Кардинально изменить ситуацию и полностью избавиться от ошибок за сутки просто невозможно, тем более стиль игры японок для российских волейболисток был ещё непонятнее, чем у немок. Всякий раз, когда новая несыгранная команда встречается с соперником более высокого уровня, побеждать можно только за счёт характера. Именно за отсутствие борьбы наших девочек и ругали больше всего после поражения от Германии. С японками всё было по-другому. Даже оказываясь в роли догоняющих, россиянки оставались в игре и цеплялись за любой шанс.

«Девочки, вы лучшие!»

Была у этой игры и ещё одна особенность. В зале появились два больших российских флага, а чуть ли не в каждую паузу с трибун доносились отчаянные выкрики: «Вперёд, Россия!». Оказалось, что поддержка исходит от трёх женщин в одежде с надписями: «Russia». Лина и её подруги живут в Анкаре и стараются посещать все соревнования с участием российских спортсменов. Сетуют, что поздно узнали о приезде волейболисток, а то и на матч с Германией обязательно бы пришли.

Уже после матча российские волейболистки рассказали, что видели флаги и очень благодарны «милым женщинам» за поддержку. Признаются, что во время игры все мысли только о волейболе, поэтому болельщиков почти неслышно. Но и энергетику никто не отменял. «Девочки, вы лучшие», — изо всех сил кричит Лина, и девочки тут же отвечают эффектной скидкой. А спустя несколько минут завершают труднейший второй сет в свою пользу.