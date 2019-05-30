Саманта Фабрис подписала контракт с казанским «Динамо»
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Хорватская волейболистка Саманта Фабрис подписала контракт с казанским «Динамо», сообщается на официальном сайте российской команды.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Хорватская волейболистка Саманта Фабрис подписала контракт с казанским «Динамо», сообщается на официальном сайте российской команды.
На данный момент Фабрис находится в расположении сборной Хорватии, которая играет в Евролиге. Затем хорватка примет участие в чемпионате Европы, который пройдет с 23 августа по 8 сентября, и после этого присоединится к «Динамо».
Ранее Фабрис выступала за итальянские клубы «Модена», «Игор Горгондзола», «Поми Казальмаджоре» и «Конельяно», а также за хорватскую «Риеку».