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15:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Саманта Фабрис подписала контракт с казанским «Динамо»

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Хорватская волейболистка Саманта Фабрис подписала контракт с казанским «Динамо», сообщается на официальном сайте российской команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

На данный момент Фабрис находится в расположении сборной Хорватии, которая играет в Евролиге. Затем хорватка примет участие в чемпионате Европы, который пройдет с 23 августа по 8 сентября, и после этого присоединится к «Динамо».

Ранее Фабрис выступала за итальянские клубы «Модена», «Игор Горгондзола», «Поми Казальмаджоре» и «Конельяно», а также за хорватскую «Риеку».

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