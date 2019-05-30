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19:24 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболистки потерпели пятое поражение в Лиге наций

ТАСС, 30 мая. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Турции со счетом 0−3 в шестом матче предварительного этапа Лиги наций. Встреча проходила в Анкаре.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России потерпела пятое поражение и занимает 14-е место, набрав три очка после шести туров предварительного раунда. Возглавляет турнирную таблицу команда Турции, которая имеет в активе 15 очков.

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В следующем туре сборная России сыграет против команды Бельгии. Встреча состоится 4 июня в бельгийском Кортрейке.

В предварительном раунде Лиги наций с 21 мая по 20 июня каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей, встретившись со всеми соперниками по одному разу. В финальный этап, который пройдет с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут пять команд, а также сборная Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований.

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