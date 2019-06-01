Российские волейболисты с поражения от французов стартовали в Лиге наций

Матч завершился со счетом 3−1 в пользу французов. Следующий матч российская команда проведет 1 июня против сборной Японии.

Объявлены города чемпионата мира по волейболу 2022 года в России

На предварительной стадии 16 команд проведут однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора.