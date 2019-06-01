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31Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал
00:01 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболисты с поражения от французов стартовали в Лиге наций

ТАСС, 31 мая. Сборная России проиграла команде Франции в своем первом матче в волейбольной Лиге наций. Встреча прошла в Сербии.

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Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 3−1 в пользу французов. Следующий матч российская команда проведет 1 июня против сборной Японии.

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На предварительной стадии 16 команд проведут однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора.

Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут полуфинал и разыграют медали Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.

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