Российские волейболисты с поражения от французов стартовали в Лиге наций
ТАСС, 31 мая. Сборная России проиграла команде Франции в своем первом матче в волейбольной Лиге наций. Встреча прошла в Сербии.
ТАСС, 31 мая. Сборная России проиграла команде Франции в своем первом матче в волейбольной Лиге наций. Встреча прошла в Сербии.
Матч завершился со счетом 3−1 в пользу французов. Следующий матч российская команда проведет 1 июня против сборной Японии.
На предварительной стадии 16 команд проведут однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора.
Сборная России является действующим победителем турнира.