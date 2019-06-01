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11:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболист Панков вернулся в московское «Динамо»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Связующий Павел Панков продолжит карьеру в «Динамо», сообщается на официальном сайте московского волейбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Последние два сезона 23-летний игрок, который начинал свою карьеру в «Динамо», провел в петербургском «Зените».

Панков является победителем Универсиадаы-2015 и обладателем Кубка CEV.

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