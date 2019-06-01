Волейболист Панков вернулся в московское «Динамо»
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Связующий Павел Панков продолжит карьеру в «Динамо», сообщается на официальном сайте московского волейбольного клуба.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Связующий Павел Панков продолжит карьеру в «Динамо», сообщается на официальном сайте московского волейбольного клуба.
Последние два сезона 23-летний игрок, который начинал свою карьеру в «Динамо», провел в петербургском «Зените».
Панков является победителем Универсиадаы-2015 и обладателем Кубка CEV.