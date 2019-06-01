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14:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабижа/Рудых пробились в полуфинал этапа Мирового тура по бич-волею в Китае

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых оформили выход в полуфинал на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Наньтуне (Китай).

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Источник: Спорт РИА Новости

Дабижа и Рудых в четвертьфинальном матче победили норвежский дуэт Виктория Кьёлберг/Ане Йортланд — 21:15, 21:17.

Соперницами российской пары в следующем матче будут бразильянки Ангела Лавалле и Каролина Хорта Максимо.

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