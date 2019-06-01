Дабижа/Рудых пробились в полуфинал этапа Мирового тура по бич-волею в Китае
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых оформили выход в полуфинал на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Наньтуне (Китай).
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых оформили выход в полуфинал на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Наньтуне (Китай).
Дабижа и Рудых в четвертьфинальном матче победили норвежский дуэт Виктория Кьёлберг/Ане Йортланд — 21:15, 21:17.
Соперницами российской пары в следующем матче будут бразильянки Ангела Лавалле и Каролина Хорта Максимо.