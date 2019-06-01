Дабижа/Рудых пробились в полуфинал этапа Мирового тура по бич-волею в Китае

Дабижа/Рудых пробились в полуфинал этапа Мирового тура по бич-волею в Китае

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых оформили выход в полуфинал на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Наньтуне (Китай).