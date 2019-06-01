Красильников/Стояновский вышли в ¼ финала этапа Мирового тура в Чехии
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский пробились в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в чешской Остраве.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский пробились в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в чешской Остраве.
Россияне во втором раунде
Позднее в субботу Красильников и Стояновский в четвертьфинале встретятся с другим дуэтом из Бразилии Эвандро Оливейра/Бруно Оскар Шмидт.