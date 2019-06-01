Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Ливерпуль1
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Футбол. Сборные
2.06
Турция
Узбекистан
Все события
Фоторепортажи
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
12«Челси» выиграл Лигу Европы
16:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Красильников/Стояновский вышли в ¼ финала этапа Мирового тура в Чехии

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский пробились в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в чешской Остраве.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Россияне во втором раунде плей-офф обыграли бразильскую пару Джордж Соуто/Андре Лойла Стейн со счетом 19:21, 21:19, 15:8.

Позднее в субботу Красильников и Стояновский в четвертьфинале встретятся с другим дуэтом из Бразилии Эвандро Оливейра/Бруно Оскар Шмидт.

 Изящные изгибы чемпионки мира, дисквалифицированной за допинг (фото)
Кокорину и Мамаеву нашли работу в колонии
Названа возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»
Биатлониста уличили в участии в мировой допинговой сети
От Поветкина — к толстяку: над Джошуа издеваются в США
Игрок «Краснодара» покинул расположение молодежки России
Серена Уильямс не смогла выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос»
ХК «Торпедо»: Харламов — вместо арестованного руководства
В первый раз всегда сложно. Россия победила Японию в Лиге наций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь