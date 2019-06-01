Красильников/Стояновский вышли в ¼ финала этапа Мирового тура в Чехии

Россияне во втором раунде плей-офф обыграли бразильскую пару Джордж Соуто/Андре Лойла Стейн со счетом 19:21, 21:19, 15:8.

Позднее в субботу Красильников и Стояновский в четвертьфинале встретятся с другим дуэтом из Бразилии Эвандро Оливейра/Бруно Оскар Шмидт.