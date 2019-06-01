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19:34 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболисты одержали первую победу в Лиге наций, обыграв японцев

ТАСС, 1 июня. Сборная России победила команду Японии во втором матче волейбольной Лиги наций. Встреча прошла в Сербии.

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Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 3−1 в пользу россиян. В первом матче на турнире сборная России в пятницу уступила французам со счетом 1−3. Следующую встречу российские волейболисты проведут 2 июня против сборной Сербии.

На предварительной стадии 16 команд проведут однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.

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