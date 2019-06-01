Российские волейболисты одержали первую победу в Лиге наций, обыграв японцев
ТАСС, 1 июня. Сборная России победила команду Японии во втором матче волейбольной Лиги наций. Встреча прошла в Сербии.
ТАСС, 1 июня. Сборная России победила команду Японии во втором матче волейбольной Лиги наций. Встреча прошла в Сербии.
Матч завершился со счетом 3−1 в пользу россиян. В первом матче на турнире сборная России в пятницу уступила французам со счетом 1−3. Следующую встречу российские волейболисты проведут 2 июня против сборной Сербии.
На предварительной стадии 16 команд проведут однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.
Сборная России является действующим победителем турнира.