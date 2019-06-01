В первый раз всегда сложно. Россия вымучила победу у Японии в Лиге наций
Сборная России по волейболу столкнулась с большими проблемами в игре с японцами, но нашла силы добиться первого успеха в новом сезоне.
Сборная России по волейболу столкнулась с большими проблемами в игре с японцами, но нашла силы добиться первого успеха в новом сезоне.
Действующий победитель волейбольной Лиги наций сборная России начала защиту титула с новым тренером — Туомасом Саммельвуо. И начала с поражения от Франции со счётом 1:3. Конечно, ничего страшного не произошло. Стартовые этапы Лиги наций как правило наполнены экспериментами. Так, на этой стадии сборная России обходилась без помощи целого ряда ведущих волейболистов. Другое дело, что мужской волейбол у нас сейчас очень хорош, и даже не самый оптимальный состав выглядел очень грозно.
Клюка, Полетаев, Подлесных, Волков — все они могут рассматриваться как игроки, приближающиеся к статусу топ в мире. Так что начинать турнир с двух поражений подряд точно не входило в планы российской команды. Тем более, что соперник был вполне рабочий — сборная Японии.
В начале встречи японцы здорово проявили себя в игре в защите, благодаря чему смогли повести со счётом 7:4. Подопечные Саммельвуо были хороши на блоке, но проблема в том, что у японцев блистательно работала подстраховка, и до пола долетали редкие мячи сборной России. Пожалуй, на этом отрезке это один раз удалось Виктору Полетаеву, но не более того.
Соперник тем временем держал отрыв в три очка — 10:7, 11:8. А потом
Одно из главных преимуществ сборной Японии — психологическая устойчивость. Эти ребята никогда не сдаются и будут гнуть свою линию до конца, что бы ни происходило. Вот и вторую партию японцы начали активно, с хорошим настроением. На первый технический
После второго технического перерыва россияне сумели создать перевес на подаче Волкова — 18:15.
То, что случилось дальше, сложно объяснить. Сборная России на ровном месте отдала концовку партии сопернику. При счёте 23:24 Волков пытался отыграться от блока японцев, но касания на видеоповторе зафиксировано не было, и подопечные Саммельвуо внезапно проиграли сет — 23:25.
Начало третьей партии также прошло с преимуществом сборной Японии. Саммельвуо пришлось брать паузу и вносить коррективы в игру команды. Очевидно, подопечные прислушались к тренеру и сумели собраться. В
Россияне всё равно вскоре добились солидного перевеса — 14:9. Однако и тут японцы сумели вернуться в борьбу. В одном из розыгрышей им помогла полная неразбериха у наших волейболистов, которые столкнулись и дали мячу опустить на пол. Хорошо ещё, что обошлось без серьёзных травм. Но 14:9 превратились в 14:12. Отдать две такие партии было бы уже чересчур. Россияне грамотно провели концовку, и на этот раз шансов у японцев на спасение не было — 25:19.
Довольно быстро 15:19 превратились в 18:19, а концовка осталась за нашими волейболистами — 25:23. Есть первая победа в Лиге наций.
Александр Говоров