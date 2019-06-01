В первый раз всегда сложно. Россия вымучила победу у Японии в Лиге наций

Источник: РИА "Новости"

Действующий победитель волейбольной Лиги наций сборная России начала защиту титула с новым тренером — Туомасом Саммельвуо. И начала с поражения от Франции со счётом 1:3. Конечно, ничего страшного не произошло. Стартовые этапы Лиги наций как правило наполнены экспериментами. Так, на этой стадии сборная России обходилась без помощи целого ряда ведущих волейболистов. Другое дело, что мужской волейбол у нас сейчас очень хорош, и даже не самый оптимальный состав выглядел очень грозно.

Клюка, Полетаев, Подлесных, Волков — все они могут рассматриваться как игроки, приближающиеся к статусу топ в мире. Так что начинать турнир с двух поражений подряд точно не входило в планы российской команды. Тем более, что соперник был вполне рабочий — сборная Японии.

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Японцы тащили в защите, но нарвались на российский блок

В начале встречи японцы здорово проявили себя в игре в защите, благодаря чему смогли повести со счётом 7:4. Подопечные Саммельвуо были хороши на блоке, но проблема в том, что у японцев блистательно работала подстраховка, и до пола долетали редкие мячи сборной России. Пожалуй, на этом отрезке это один раз удалось Виктору Полетаеву, но не более того.

Соперник тем временем держал отрыв в три очка — 10:7, 11:8. А потом всё-таки наш блок заработал как надо. При счёте 11:12 российские волейболисты трижды подряд отлично сыграли у сетки и вышли вперёд — 14:12. Тренерский штаб сборной Японии взял тайм-аут, потому что-то, что получилась в начале партии, разладилось полностью. Глобальных изменений в игре не последовало. Сборная России не без труда, но удержала преимущество до конца первого сета — 25:22.

Что это было, парни?

Одно из главных преимуществ сборной Японии — психологическая устойчивость. Эти ребята никогда не сдаются и будут гнуть свою линию до конца, что бы ни происходило. Вот и вторую партию японцы начали активно, с хорошим настроением. На первый технический тайм-аут в этом сете россияне ушли с небольшим преимуществом — 8:7. Вскоре Игорь Кобзарь отметился красивым обманным действием у сетки. Но японцы по-прежнему держались в игре и не собирались отпускать россиян в счёте.

Что касается подопечных Саммельвуо, то было приятно видеть более уверенную игру Полетаева, чем он показал в матче с Францией. Вчера Виктор допускал много ошибок для своего уровня. С Японией ошибок стало поменьше. Плюс несколько очков на блоке в его исполнении добавляли позитивного впечатления.

После второго технического перерыва россияне сумели создать перевес на подаче Волкова — 18:15.

То, что случилось дальше, сложно объяснить. Сборная России на ровном месте отдала концовку партии сопернику. При счёте 23:24 Волков пытался отыграться от блока японцев, но касания на видеоповторе зафиксировано не было, и подопечные Саммельвуо внезапно проиграли сет — 23:25.

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На ошибках учимся

Начало третьей партии также прошло с преимуществом сборной Японии. Саммельвуо пришлось брать паузу и вносить коррективы в игру команды. Очевидно, подопечные прислушались к тренеру и сумели собраться. В какой-то момент преимущество россиян достигло комфортных четырёх очков — 9:5. Другие эмоции, другая игра в защите. Жаль, что с атакой не до конца ладилось. При счёте 11:7 Полетаев сначала атаковал в аут, а потом его атаку японцы смягчили и реализовали брейковый мяч.

Россияне всё равно вскоре добились солидного перевеса — 14:9. Однако и тут японцы сумели вернуться в борьбу. В одном из розыгрышей им помогла полная неразбериха у наших волейболистов, которые столкнулись и дали мячу опустить на пол. Хорошо ещё, что обошлось без серьёзных травм. Но 14:9 превратились в 14:12. Отдать две такие партии было бы уже чересчур. Россияне грамотно провели концовку, и на этот раз шансов у японцев на спасение не было — 25:19.

На протяжении большей части партии японцы были как минимум не хуже, а в середине сета даже лучше сборной России. Когда счёт стал 19:15 в их пользу, Саммельвуо взял тайм-аут, пытаясь спасти положение и не доводить дело до нервного тай-брейка. И уже в который раз в этой встрече коррективы нового главного тренера россиян сработали.

Довольно быстро 15:19 превратились в 18:19, а концовка осталась за нашими волейболистами — 25:23. Есть первая победа в Лиге наций.