Красильников и Стояновский вышли в полуфинал этапа Мирового тура
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в чешской Остраве.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в чешской Остраве.
В субботнем четвертьфинале россияне победили со счетом 2−1 (14:21, 21:16, 15:12) бразильский дуэт Эвандро Оливейра/Бруно Оскар Шмидт.
Соперники Красильникова и Стояновского по полуфиналу станут известны позднее.