Красильников и Стояновский вышли в полуфинал этапа Мирового тура

Красильников и Стояновский вышли в полуфинал этапа Мирового тура

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в чешской Остраве.