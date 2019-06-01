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22:13 (мск), источник: БЕЛТА

Мужская сборная Беларуси по волейболу обыграла Украину в золотой Евролиге

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу обыграла со счетом 3:1 (25:18, 25:22, 20:25, 26:24) Украину в группе С золотой Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Команда Виктора Бекши следовала тактической установке и уверенно действовала в защите, где выделились Роман Аплевич, Павел Куклинский и Родион Мискевич. В нападении тон задавал Андрей Радюк. Основные доигровщики украинцев Олег Плотницкий из итальянской «Перуджи», Ян Ерещенко не получили преимущества в нападении. Вдобавок белорусы «нагрузили» соперников в приеме мяча.

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В третьей партии на подаче диагонального Владимира Тевкуна Украина смогла заработать важные очки и перевести игру в четвертый сет, в котором лучше действовали белорусы — 26:24. Константин Тюшкевич подал навылет, заработав эйс. Наиболее результативными игроками прошедшего матча Андрей Радюк (21 очко), Павел Куклинский (19), у гостей диагональный солигорского «Шахтера» Владимир Тевкун (17), Ян Ерещенко (19).

Победа над Украиной позволила белорусам значительно укрепить свои позиции в группе С.

Турнирное положение: Беларусь — 9 очков (3 матча), Чехия — 5 (3), Украина — 4 (3), Финляндия — 0 (3).

Белорусская команда завершила серию домашних встреч и следующие три тура проведет на выезде: 8 июня — с Чехией, 12 июня — с Финляндией, а завершат групповой раунд Евролиги 15 июня в Запорожье матчем с Украиной.

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