Мужская сборная Беларуси по волейболу обыграла Украину в золотой Евролиге

Команда Виктора Бекши следовала тактической установке и уверенно действовала в защите, где выделились Роман Аплевич, Павел Куклинский и Родион Мискевич. В нападении тон задавал Андрей Радюк. Основные доигровщики украинцев Олег Плотницкий из итальянской «Перуджи», Ян Ерещенко не получили преимущества в нападении. Вдобавок белорусы «нагрузили» соперников в приеме мяча.

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В третьей партии на подаче диагонального Владимира Тевкуна Украина смогла заработать важные очки и перевести игру в четвертый сет, в котором лучше действовали белорусы — 26:24. Константин Тюшкевич подал навылет, заработав эйс. Наиболее результативными игроками прошедшего матча Андрей Радюк (21 очко), Павел Куклинский (19), у гостей диагональный солигорского «Шахтера» Владимир Тевкун (17), Ян Ерещенко (19).

Победа над Украиной позволила белорусам значительно укрепить свои позиции в группе С.

Турнирное положение: Беларусь — 9 очков (3 матча), Чехия — 5 (3), Украина — 4 (3), Финляндия — 0 (3).