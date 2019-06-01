Волейболисты сборной Франции обыграли команду Сербии в матче Лиги наций
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Волейболисты сборной Франции нанесли поражение команде Сербии в матче предварительного этапа Лиги наций.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Волейболисты сборной Франции нанесли поражение команде Сербии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Встреча, прошедшая в субботу в сербском городе
Французы выиграли две стартовые встречи и в следующем матче сыграют 2 июня со сборной Японии. Сербы, потерпевшие второе поражение, в этот же день сыграют со сборной России.