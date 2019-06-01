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1 июня, источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты сборной Франции обыграли команду Сербии в матче Лиги наций

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Волейболисты сборной Франции нанесли поражение команде Сербии в матче предварительного этапа Лиги наций.

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Встреча, прошедшая в субботу в сербском городе Нови-Сад, завершилась победой французов со счетом 3−1 (25:12, 25:22, 20:25, 25:20).

Французы выиграли две стартовые встречи и в следующем матче сыграют 2 июня со сборной Японии. Сербы, потерпевшие второе поражение, в этот же день сыграют со сборной России.

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