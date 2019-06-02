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2 июня, источник: Спорт РИА Новости

Норвежцы Мол и Сёрум выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Норвежцы Андерс Бернтсен Мол и Кристиан Сандли Сёрум одержали победу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в чешской Остраве.

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Норвежская пара в воскресенье была сильнее чешского дуэта Ондрей Перушич/Давид Швайнер — 17:21, 21:15, 15:10.

Ранее россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили в матче за третье место полякам Гжегожу Фиялеку и Михалу Брылю.

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