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2 июня, источник: Чемпионат.com

Трудное начало сезона. Россия победила Сербию, но оставила вопросы

Сборной России по волейболу потребовалось пять сетов, чтобы справиться с сербами в Лиге наций.

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Источник: РИА "Новости"

Первые матчи в Лиге наций часто получаются скомканными и экспериментальными. Старт мужской сборной России по волейболу только подтвердил это. Идёт просмотр большой обоймы игроков. Тренерский штаб пытается изучить возможности каждого игрока в боевых условиях. Конечно, это применимо не только к нашей команде, но и к многим другим. Так, сборная Сербии, матчем с которой россияне завершали этот этап Лиги наций, также выступала без группы основных волейболистов. И это на домашнем этапе!

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Беспомощная концовка

Резерв у российского волейбола сейчас гораздо ярче и интереснее, чем у сербского, поэтому букмекеры считали подопечных Туомаса Саммельвуо явными фаворитами этого противостояния. Однако начало встречи было сложным для действующих победителей Лиги наций. Сербы проиграли два матча из двух и явно не хотели заканчивать домашний этап с нулём в графе набранных очков.
Хозяева играли с отличным настроем и в первой половине стартового сета не было видно, кто фаворит, а кто аутсайдер. У России неплохо выглядели Волков и Клюка. Егор вообще был очень хорош в концовке трудного матча с Японией и, видимо, перенёс этот настрой на встречу с сербами.
К первому техническому тайм-ауту Сербия вела со счётом 8:6, ко второму — 16:14. Хотя между этими отрезками подопечные Саммельвуо, вроде бы, перехватили инициативу и даже имели перевес в счёте, но несколько обидных ошибок в защите не позволили преобразовать это в серьёзный рывок. То, что не смогли наши, смогли сербы в концовке. Россия выглядела беспомощно, а хозяева поймали ритм и выиграли стартовую партию — 25:20.

Тренер просто посмотрел им в глаза

Второй сет сборная России начала совсем по-другому и абсолютно заслуженно повела со счётом 8:4 к первой технической паузе. Саммельвуо при этом не выглядел довольным, а продолжал подсказывать подопечным, как улучшить игру в защите. После перерыва сербы сумели немного подтянуться в счёте. Куркаев ошибся на подаче, а потом Клюка атаковал в сетку — 8:6.

Россияне сумели «сняться» с этой и следующей подачи хозяев, однако потом сербы дважды подряд поймали на блоке Власова и Полетаева соответственно. И добавили к этому эйс. В итоге преимущество сборной России сократилось до одного очка — 10:9. Дальше — хуже. Разладился приём, из-за которого не было нормальной доводки.

Проваленный отрезок в середине сета привёл к тому, что счёте стал 19:15 в пользу Сербии. Саммельвуо взял тайм-аут и попросил каждого волейболиста отвечать за свою зону ответственности. Главный тренер говорил спокойно и смотрел подопечным в глаза. И парни прислушались к словам Туомаса и выдали знатную концовку, вытащив тяжелейший сет — 26:24.
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Без нервов не можем

На этих же эмоциях россияне постарались закрепить успех и в третьей партии. Неплохо вышел на площадку Денис Земчёнок. Куркаев в одном из эпизодов чётко сыграл переходный мяч и выразительно посмотрел на судью, который ранее в похожем моменте зафиксировал ошибку в его действиях. Только вот сербы при поддержке домашних трибун бежали за каждым мячом в защите и не давали россиянам создать комфортный задел.

Только счёт стал 14:13 в пользу команды Саммельвуо, как хозяева набрали четыре очка подряд и ушли на технический перерыв лидерами — 16:15. После паузы сербы ещё добавили и повели со счётом 19:17. Любопытен был момент, когда Куркаев атаковал, как казалось, наверняка первым темпом и даже уже собирался радоваться. Но сербы вытащили и этот «мёртвый» мяч. Хорошо, что в том розыгрыше Волков сумел отыграться от блока и принести важное очко.

Возможно, именно этот эпизод и придал дополнительных эмоций игрокам сборной России, которые снова вытащили тяжелейшую концовка — 25:23. К сожалению, спокойно и без нервотрёпки довести матч до победы подопечные Саммельвуо не смогли. Проиграв четвёртый сет, пришлось решать всё на тай-брейке, где счёт долгое время держался равным.

Лишь в самом конце у сборной России нашлись силы на решающее ускорение, которое преобразовалось в трудную и важную победу — 15:10. Российские волейболисты стартовали в Лиге наций с двух побед в трёх матчах, и в таких условиях этот результат вполне можно считать нормальным.

Александр Говоров

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