Трудное начало сезона. Россия победила Сербию, но оставила вопросы
Сборной России по волейболу потребовалось пять сетов, чтобы справиться с сербами в Лиге наций.
Сборной России по волейболу потребовалось пять сетов, чтобы справиться с сербами в Лиге наций.
Первые матчи в Лиге наций часто получаются скомканными и экспериментальными. Старт мужской сборной России по волейболу только подтвердил это. Идёт просмотр большой обоймы игроков. Тренерский штаб пытается изучить возможности каждого игрока в боевых условиях. Конечно, это применимо не только к нашей команде, но и к многим другим. Так, сборная Сербии, матчем с которой россияне завершали этот этап Лиги наций, также выступала без группы основных волейболистов. И это на домашнем этапе!
Резерв у российского волейбола сейчас гораздо ярче и интереснее, чем у сербского, поэтому букмекеры считали подопечных Туомаса Саммельвуо явными фаворитами этого противостояния. Однако начало встречи было сложным для действующих победителей Лиги наций. Сербы проиграли два матча из двух и явно не хотели заканчивать домашний этап с нулём в графе набранных очков.
Хозяева играли с отличным настроем и в первой половине стартового сета не было видно, кто фаворит, а кто аутсайдер. У России неплохо выглядели Волков и Клюка. Егор вообще был очень хорош в концовке трудного матча с Японией и, видимо, перенёс этот настрой на встречу с сербами.
К первому техническому
Второй сет сборная России начала совсем
Россияне сумели «сняться» с этой и следующей подачи хозяев, однако потом сербы дважды подряд поймали на блоке Власова и Полетаева соответственно. И добавили к этому эйс. В итоге преимущество сборной России сократилось до одного очка — 10:9. Дальше — хуже. Разладился приём,
На этих же эмоциях россияне постарались закрепить успех и в третьей партии. Неплохо вышел на площадку Денис Земчёнок. Куркаев в одном из эпизодов чётко сыграл переходный мяч и выразительно посмотрел на судью, который ранее в похожем моменте зафиксировал ошибку в его действиях. Только вот сербы при поддержке домашних трибун бежали за каждым мячом в защите и не давали россиянам создать комфортный задел.
Только счёт стал 14:13 в пользу команды Саммельвуо, как хозяева набрали четыре очка подряд и ушли на технический перерыв лидерами — 16:15. После паузы сербы ещё добавили и повели со счётом 19:17. Любопытен был момент, когда Куркаев атаковал, как казалось, наверняка первым темпом и даже уже собирался радоваться. Но сербы вытащили и этот «мёртвый» мяч. Хорошо, что в том розыгрыше Волков сумел отыграться от блока и принести важное очко.
Лишь в самом конце у сборной России нашлись силы на решающее ускорение, которое преобразовалось в трудную и важную победу — 15:10. Российские волейболисты стартовали в Лиге наций с двух побед в трёх матчах, и в таких условиях этот результат вполне можно считать нормальным.
Александр Говоров