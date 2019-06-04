Российские волейболистки потерпели шестое поражение в Лиге наций

В предварительном раунде Лиги наций с 21 мая по 20 июня каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей, встретившись со всеми соперниками по одному разу. В финальный этап, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, выйдут пять команд, а также сборная Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований.