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4 июня, источник: ТАСС

Российские волейболистки потерпели шестое поражение в Лиге наций

ТАСС, 4 июня. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Бельгии со счетом 0−3 (22:25, 20:25, 22:25) в седьмом матче предварительного этапа Лиги наций. Встреча проходила в бельгийском Кортрейке.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянки потерпели шестое поражение на турнире, ранее уступив сборным Доминиканской республики (1−3), Бразилии (0−3), Германии (0−3), Японии (1−3) и Турции (0−3). Команда России в семи матчах набрала три очка и занимает 15-е место. Возглавляет турнирную таблицу сборная Турции, в активе которой 18 очков.

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В следующем туре российские волейболистки сыграют против команды Сербии. Встреча состоится 5 июня.

В предварительном раунде Лиги наций с 21 мая по 20 июня каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей, встретившись со всеми соперниками по одному разу. В финальный этап, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, выйдут пять команд, а также сборная Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований.

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