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11:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболист Свентицкис пополнил ряды московского «Динамо»

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Связующий Чеславс Свентицкис подписал контракт с московским «Динамо», сообщается на официальном сайте волейбольного клуба.

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Два последних сезона 25-летний латвийский волейболист провел в новокуйбышевской «Нове». Свентицкис в завершившемся сезоне вышел на площадку в 20 матчах, в которых набрал 52 очка.

По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло 7-е место в чемпионате России.

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