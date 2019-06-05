Волейболист Свентицкис пополнил ряды московского «Динамо»
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Связующий Чеславс Свентицкис подписал контракт с московским «Динамо», сообщается на официальном сайте волейбольного клуба.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Связующий Чеславс Свентицкис подписал контракт с московским «Динамо», сообщается на официальном сайте волейбольного клуба.
Два последних сезона 25-летний латвийский волейболист провел в новокуйбышевской «Нове». Свентицкис в завершившемся сезоне вышел на площадку в 20 матчах, в которых набрал 52 очка.
По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло 7-е место в чемпионате России.