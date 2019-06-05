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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболист сборной Болгарии Тодор Скримов стал игроком «Енисея»

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Доигровщик сборной Болгарии Тодор Скримов подписал контракт с «Енисеем», сообщается на сайте красноярского волейбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 29-летним волейболистом рассчитано на один год. В минувшем сезоне Скримов стал вторым бомбардиром итальянского клуба «Вибо Валентия», набрав 277 очков в 26 матчах. Ранее болгарский волейболист уже играл в российской суперлиге, выступая в сезоне-2017/18 за новокуйбышевскую «Нову».

По ходу карьеры Скримов защищал цвета французских клубов «Фрежюс» и «Париж», а также итальянских команд «Латина» и «Милан».

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