Волейболист сборной Болгарии Тодор Скримов стал игроком «Енисея»

Соглашение с 29-летним волейболистом рассчитано на один год. В минувшем сезоне Скримов стал вторым бомбардиром итальянского клуба «Вибо Валентия», набрав 277 очков в 26 матчах. Ранее болгарский волейболист уже играл в российской суперлиге, выступая в сезоне-2017/18 за новокуйбышевскую «Нову».