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5 июня, источник: ТАСС

Российские волейболистки потерпели седьмое поражение в Лиге наций, уступив команде Сербии

ТАСС, 5 июня. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Сербии со счетом 1−3 (25:22, 18:25, 11:25, 22:25) в восьмом матче предварительного этапа Лиги наций. Встреча проходила в бельгийском Кортрейке.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянки потерпели седьмое поражение на турнире. Ранее сборная России уступила командам Доминиканской республики (1−3), Бразилии (0−3), Германии (0−3), Японии (1−3), Турции (0−3) и Бельгии (0−3), сумев победить сборную Китая (3−1).

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Российские волейболистки в восьми матчах набрали три очка и занимают 15-е место. Возглавляет турнирную таблицу сборная Турции, в активе которой 21 очко.

В следующем туре российские волейболистки сыграют против команды Польши. Встреча состоится 6 июня.

В предварительном раунде Лиги наций с 21 мая по 20 июня каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей, встретившись со всеми соперниками по одному разу. В финальный этап, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, выйдут пять команд, а также сборная Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований.

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