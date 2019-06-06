Сборная России стала другой. Теперь она всегда проигрывает?

Источник: РИА "Новости"

Лига наций-2019 вполне может стать худшим турниром в истории отечественного волейбола. Женская сборная России с семью поражениями в восьми матчах занимает предпоследнее место, и пока не видно, за счёт чего ситуация может измениться. Целостной игры у команды нет — только эпизоды, две-три минуты. Причём даже тогда, когда соперник пытается помочь россиянкам.

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После двух пропущенных этапов к бельгийскому в Кортрейке в расположение сборной России прибыл её главный тренер Вадим Панков. После поражения от хозяек этапа в трёх партиях он заявил, что уже в следующем матче российская команда будет выглядеть иначе. А матч этот был против действующих чемпионок мира сборной Сербии. Которая, как и сборная России, проводит Лигу наций резервным составом.

В первой партии действительно показалось, что россиянки будут действовать иначе. Начало, правда, было провальным. Нелепые ошибки, которые, кажется, немыслимы на таком уровне. Как, например, в ситуации, когда связующая Татьяна Романова после ужасного приёма сделала всё, чтобы выбросить мяч наверх для Мария Халецкой, чтобы та просто перекинула его через сетку, но наша диагональная даже шага не сделала.

Панков при счёте 3:7 взял тайм-аут, чтобы встряхнуть команду. И это получилось. Россиянки завелись, бились за каждый мяч, а либеро Анна Галкина даже содрала кожу на локте, и её усилия не были напрасными.

Счёт сравнялся и держался таким до тех пор, пока наша центральная блокирующая Екатерина Ефимова не сказала своё веское слово в концовке. Сначала она набрала очко первым темпом, а затем вышла на подачу и оставалась до тех пор, пока преимущество сборной России не составило пять очков. Сербки пытались спасти партию, но слишком много упустили до этого.

Но куда всё делось потом? Игра и так была не самого лучшего качества в исполнении обеих команд, но во втором сете у россиянок вообще пропал приём, а без этого компонента рассчитывать на что-то не приходится. Причём, как и в первой партии, вновь ужасно начали — 3:9, но за счёт отличной игры у сетки Ефимовой и её подачи сократили отставание до трёх мячей.

Однако в следующем розыгрыше Романова ошиблась по высоте, выводя Екатерину Орлову на первый темп, и наша блокирующая вынуждена была просто бросать мяч через чистую сетку — никто не пытался даже закрыть её. Панков взял тайм-аут, в котором в резкой форме предъявил претензии к блокирующим и связующей — на пару минут помогло, но затем как отрезало.

Россиянки не могли принять мяч, разрыв в счёте мгновенно вырос с двух до восьми очков, после чего о сете можно было забыть. Наши девушки сделали это настолько успешно, что не проснулись и в третьей партии, за которую набрали 11 очков. Про этот сет даже не стоит много говорить, так как очки сборная России набирала только тогда, когда сербки уставали забивать. Особенно отличилась у них диагональная Ана Бьелица, просто растерзавшая нашу команду.

В четвёртой партии сборная Сербии слишком уж расслабилась. Видимо, поверила в то, что теперь то уж соперниц можно брать тёпленькими. И почти не ошиблась в своей вере. Россиянки за счёт относительно удачной игры Ксении Парубец и Маргариты Курило в атаке постепенно сократили отрыв, а Ефимова — лучший игрок нашей команды в этом матче — своими действиями у сетки и на подаче даже вывела сборную России вперёд.

Но сербки, игравшие с таким количеством ошибок, что их использовала бы даже сборная Болгарии (пока абсолютно худшая команда Лиги наций), собрались в самой концовке. Катарина Лазович дважды подала навылет, и это брейковое преимущество сборная Сербии уже не упустила.

Сербки провели далеко не лучший матч, давали россиянкам шансы, но наша команда гордо их отвергала. Сборная России проиграла по всем статьям. Можно отметить крайне неудачную игру наших диагональных Халецкой и выходившей её заменять Анны Котиковой, на двоих набравших рекордные шесть очков. Панков даже в итоге выпустил в диагональ Татьяну Юринскую. Но проще сказать, что очень плохо сыграла вся команда — хуже уже некуда. Екатерина Ефимова на этом фоне выделялась. В Бельгии нашей сборной осталось сыграть с командой Польши.