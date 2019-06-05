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5 июня, источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки сборной Польши обыграли команду Бельгии в матче Лиги наций

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Волейболистки сборной Польши нанесли поражение команде Бельгии в матче предварительного этапа Лиги наций.

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Встреча в бельгийском Кортрейке завершилась победой польской сборной со счетом 3−1 (25:22, 21:25, 25:18, 25:23).

Следующий матч польки проведут 6 июня со сборной России. Бельгийки в этот же день встретятся с командой Сербии.

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