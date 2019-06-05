Волейболистки сборной Польши обыграли команду Бельгии в матче Лиги наций
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Волейболистки сборной Польши нанесли поражение команде Бельгии в матче предварительного этапа Лиги наций.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Волейболистки сборной Польши нанесли поражение команде Бельгии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Встреча в бельгийском Кортрейке завершилась победой польской сборной со счетом 3−1 (25:22, 21:25, 25:18, 25:23).
Следующий матч польки проведут 6 июня со сборной России. Бельгийки в этот же день встретятся с командой Сербии.