Волейболистки сборной Польши обыграли команду Бельгии в матче Лиги наций

Встреча в бельгийском Кортрейке завершилась победой польской сборной со счетом 3−1 (25:22, 21:25, 25:18, 25:23).

Следующий матч польки проведут 6 июня со сборной России. Бельгийки в этот же день встретятся с командой Сербии.