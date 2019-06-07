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7 июня, источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты сборной России победили команду Португалии в матче Лиги наций

УФА, 7 июн — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Португалии в матче предварительного этапа Лиги наций.

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Встреча группы 6, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 3−0 (25:19, 25:22, 25:20). В составе российской команды самыми результативными стали Дмитрий Волков (15 очков), Денис Земченок и Ильяс Куркаев (по 11 очков).

В следующем матче сборная России сыграет в субботу с командой США, а португальцы встретятся в этот же день с итальянцами.

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