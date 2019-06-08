Гудбай, Америка! Россия разгромила США в домашнем матче Лиги наций
Этой сборной России без разницы кого обыгрывать. Полное доминирование в игре с США на глазах переполненных трибун в Уфе.
Этой сборной России без разницы кого обыгрывать. Полное доминирование в игре с США на глазах переполненных трибун в Уфе.
Сборная России по волейболу накануне неплохо размялась на не самой сильной команде Португалии, а уже сегодня подопечным Туомаса Саммельвуо предстояло сыграть со сборной США — сильным и принципиальным соперником. Напомним, что именно поражение от американцев окончательно лишило российских волейболистов возможности побороться за медали чемпионата мира-2018. Не говоря уже о том, что сейчас сборная России играла дома и рассматривала только один вариант развития событий.
Начать так, как это было в матче с Португалией, у россиян по понятным причинам не получилось. Американцы — команда очень высокого уровня, и на первый технический перерыв они ушли с небольшим преимуществом — 8:7. Если вчера у сборной России в начале игры солировал Дмитрий Волков, то сегодня эту роль на себя взял Виктор Полетаев. Чемпиона России в составе «Кузбасса» активно использовали, и он не подводил. Причём далеко не всегда ему давали лёгкие мячи для атаки.
После паузы сборная США сумела оторваться на два очка, но хозяева тут же включились и ликвидировали отставание. А после того, как на подаче Игоря Филиппова американцы грубо ошиблись в приёме, уже россияне могли похвастаться лидерством в счёте — 16:14. Следом Филиппов опять затрудняет сопернику приём, и Полетаев вновь безупречен в атаке — 17:14.
Тренерский штаб американцев отреагировал
Второй сет начался с обоюдных ошибок. Если американцы несколько раз подали в сетку, то у подопечных Саммельвуо ошибки были ещё более обидные. Сначала Волков завершил классную атаку, но сделал шаг на сторону соперника до того как, мяч коснулся пола. А потом Филиппов в не самой сложной ситуации атакой первым темпом отправил мяч в аут -5:5.
Филиппов вскоре исправился, классно сыграв переходной мяч у сетки.
В начале третьего сета российские волейболисты удачно играли на блоке, в атаке, на переходных мячах у сетки. Полетаев сохранял невероятный кураж, Клюка выиграл сложный мяч в атаке у сетки, отправив мяч под руки центральному блокирующему. Всё это вкупе позволило хозяевам создать солидный отрыв — 5:1. Тренерскому штабу сборной США не оставалось ничего другого кроме как взять
Наблюдать за такой игрой сборной России было очень приятно. Наверняка такие же ощущения были и у огромной армии болельщиков нашей команды, которые под завязку заполнили трибуны арены в Уфе. Американцы были уничтожены в третьей партии со счётом 25:15. Завтра россияне сыграют с Италией в 17:00 по московскому времени.
Александр Говоров