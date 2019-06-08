Мужская сборная Беларуси уступила Чехии на выезде в Евролиге

Подопечные Виктора Бекши не справились с собственной подачей мяча, которая могла бы помочь перехватить инициативу на площадке соперника, но белорусы часто ошибались в этом компоненте.

Чешские волейболисты после неудачного старта в Евролиге (поражение от белорусов в Минске -1:3) далее одержали победы на Финляндией и Украиной. Наиболее результативным игроком в составе нашей команды стал Родион Мискевич (18 очков), неплохо сложилась встреча и для Павла Куклинского, в активе которого 16 очков и 72% позитивного приема мяча.