Российские волейболисты одержали пятую победу в Лиге наций, обыграв итальянцев

Матч завершился со счетом 3−0 в пользу россиян. В первом матче на турнире сборная России уступила французам со счетом 1−3, затем обыграла японцев (3−1), сербов (3−2), португальцев (3−0) и американцев (3−0).

На предварительной стадии 16 команд проведут однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.