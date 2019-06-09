Российские волейболисты одержали пятую победу в Лиге наций, обыграв итальянцев
ТАСС, 9 июня. Сборная России одержала победу над командой Италии в шестом матче волейбольной Лиги наций. Встреча прошла в Уфе.
ТАСС, 9 июня. Сборная России одержала победу над командой Италии в шестом матче волейбольной Лиги наций. Встреча прошла в Уфе.
Матч завершился со счетом 3−0 в пользу россиян. В первом матче на турнире сборная России уступила французам со счетом 1−3, затем обыграла японцев (3−1), сербов (3−2), португальцев (3−0) и американцев (3−0).
Следующую встречу российские волейболисты проведут 14 июня в Урме (Иран) против сборной Польши.
В турнирной таблице предварительного раунда Лиги наций сборная России занимает четвертое место. Лидирует команда Бразилии, одержавшая шесть побед. Далее следуют команды Ирана и Франции (по 5 побед).
На предварительной стадии 16 команд проведут однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.
Сборная России является действующим победителем турнира.