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18:38 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболисты одержали пятую победу в Лиге наций, обыграв итальянцев

ТАСС, 9 июня. Сборная России одержала победу над командой Италии в шестом матче волейбольной Лиги наций. Встреча прошла в Уфе.

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Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 3−0 в пользу россиян. В первом матче на турнире сборная России уступила французам со счетом 1−3, затем обыграла японцев (3−1), сербов (3−2), португальцев (3−0) и американцев (3−0).

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Следующую встречу российские волейболисты проведут 14 июня в Урме (Иран) против сборной Польши.

В турнирной таблице предварительного раунда Лиги наций сборная России занимает четвертое место. Лидирует команда Бразилии, одержавшая шесть побед. Далее следуют команды Ирана и Франции (по 5 побед).

На предварительной стадии 16 команд проведут однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.

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