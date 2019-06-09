В Уфе по максимуму. Россия провозилась с Италией сет, а потом размазала
Российские волейболисты на домашнем этапе Лиги наций выиграли все матчи. Итальянцев хватило на один сет.
Российские волейболисты на домашнем этапе Лиги наций выиграли все матчи. Итальянцев хватило на один сет.
Домашний этап Лиги наций в Уфе для волейболистов сборной России получился таким, каким хотели видеть его и игроки, и тренеры, и болельщики.
Три матча — три победы. В последнем матче второй игровой недели российская команда в трёх сетах обыграла итальянцев.
Несмотря на то, что к очной встрече команды подошли с одинаковыми показателями — по четыре победы в пяти матчах, результат в
Но те, кто прилетели в столицу Башкирии, успели обыграть на российском этапе сборные Португалии и США. И были, откровенно говоря, близки к успеху и в первом сете матча со сборной России. До счёта 8:8 ни одной из команд не удавалось
После технического перерыва итальянцы рванули вперёд, вынудив Томаса Саммельвуо взять
Однако ко второму техническому перерыву сборная Италии вела уже пять очков. Как раз в этом момент главный герой финала чемпионата России вышел на подачу. Полетаев просто выбивал итальянцев с приёма, и лишь собственная ошибка не позволила ему вывести российскую команду вперёд. Но счёт к тому моменту был равный, игра пошла на
В концовке вновь блистательно проявил себя Полетаев — и в атаке, и на блоке, а итальянцы чуть поплыли. Наставник сборной Италии Джанлоренцо Бленгини даже поменял своего основного диагонального Габриэле Нелли, выпустив Джулио Пинали, но это помогло нашим соперникам лишь затянуть партию, но не спасти её.
Две следующие партии прошли под абсолютную диктовку сборной России. Бленгини тасовал состав, искал сочетания, которые могли бы затянуть игру, но всё было бесполезно. У итальянцев получались лишь отдельные эпизоды, тогда как россияне поймали удобный ритм и играли без излишнего напряжения сил. В концовке второй партии двумя шикарными подачами отметился Волков, причём вторая из них была настолько близко закручена к сетке, что итальянцы даже с места не тронулись.
В концовке третьей партии, когда у сборной Италии присели на скамейку практически все игроки нынешней основы, включая связующего Симоне Джанелли, Саммельвуо выпустил на площадку вместо Волкова доигровщика Фёдора Воронкова, который в следующем сезоне будет выступать в составе казанского «Зенита», а прошлый провёл в самарской «Нове». Для Воронкова это был дебют в национальной сборной. И он активно поучаствовал в концовке — и в атаке, и на блоке, и на подаче, и в защите сыграть успел.
Три следующие игровые недели для сборной России будут очень сложными
Юлия Иванова