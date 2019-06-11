Конец чёрной полосы? Сборная России выиграла после семи поражений кряду
В четырёх сетах россиянки победили кореянок. Но удастся ли нашим девушкам продолжить выбираться из турнирного болота?
В четырёх сетах россиянки победили кореянок. Но удастся ли нашим девушкам продолжить выбираться из турнирного болота?
К четвёртому этапу Лиги наций женская сборная России имела в активе всего одну победу. Каким бы экспериментальным не был состав нашей команды, такой результат нельзя назвать приемлемым. В этом плане матчи в Италии в теории должны были помочь подправить статистику. Уж с Кореей и Болгарией подопечные Вадима Панкова в состоянии справиться.
Тем более, что состав усилился Ириной Воронковой и Евгенией Старцевой. Учитывая, что на прошлом этапе к команде присоединилась Ксения Парубец, сочетание сборной России вырисовывалось вполне нормальное. Дело оставалось за малым — доказать на площадке, что хотя бы часть проблем осталась позади.
Начало встречи получилось очень трудным. Вообще стиль азиатских команд традиционно был неудобен для сборной России. К первому техническому перерыву россиянки вели со счётом 8:7, но ни о каком преимуществе нельзя было говорить. После паузы Воронкову закрыли на блоке. Ирина вскоре исправилась, а затем Парубец вернула лидерство подопечным Панкова — 10:9.
При этом было очень много ошибок на подаче, которые делали невозможным создание отрыва. После неудачного введения мяча в игру в исполнении Парубец Панков не скрывал раздражения. Всё это привело к тому, что ко второму техническому
Панков взял
Второй сет стал продолжением концовки первого, где сборная России
К первому техническому перерыву подопечные Панкова вели со счётом 8:6, но затем снова случились проблемы на приёме у Воронковой. После одной из них кореянки вышли вперёд — 9:8. И после этого уже не упускали преимущество, которое росло пугающими для тренерского штаба сборной России темпами — 16:12, 21:15. Грубая ошибка нашего либеро Аллы Галкиной на приёме была, пожалуй, квинтэссенцией второй партии, которая завершилась со счётом 25:15 в пользу Южной Кореи.
К сожалению, в третьем сете сборная России снова выступила в роли догоняющих. При счёте 9:12 Воронкова вновь грубо ошиблась на приёме. Ирину нельзя упрекнуть в отсутствии должного настроя. Наоборот, она всегда максимально требовательна к себе и очень эмоционально реагирует на ход игры. И сделаем скидку на то, что это её первый матч после длительного перерыва. Вспомним, что Парубец также тяжело входила в игру после паузы, а сейчас уже выглядит совсем
К середине партии кореянки повели со счётом 15:11. Панков взял
Четвёртый сет уже был близок к тому, что болельщики хотят видеть в исполнении женской сборной России по волейболу. Никаких шансов у кореянок на этом отрезке игры не было. Подопечные Вадима Панкова добились долгожданной второй победы в Лиге наций и остаётся верить, что после этого движение будет только вверх.
Александр Говоров