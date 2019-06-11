Волейболистки сборной Италии победили команду Болгарии в матче Лиги наций
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Женская сборная Италии по волейболу обыграла команду Болгарии в матче предварительного этапа Лиги наций.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Женская сборная Италии по волейболу обыграла команду Болгарии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Встреча, прошедшая во вторник в Перудже, завершилась со счетом 3−0 (25:19, 25:23, 25:20) в пользу итальянок.
В среду сборная Италии сыграет с командой Южной Кореи, сборная Болгарии встретится с командой России.