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10Сборная Португалии выиграла Лигу наций
8Тренировка сборной России
11 июня, источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки сборной Италии победили команду Болгарии в матче Лиги наций

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Женская сборная Италии по волейболу обыграла команду Болгарии в матче предварительного этапа Лиги наций.

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Встреча, прошедшая во вторник в Перудже, завершилась со счетом 3−0 (25:19, 25:23, 25:20) в пользу итальянок.

В среду сборная Италии сыграет с командой Южной Кореи, сборная Болгарии встретится с командой России.

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