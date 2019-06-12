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18:27 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские волейболистки с сухим счетом победили Финляндию в золотой Евролиге

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки в трех сетах обыграли Финляндию 3:0 (25:17, 25:16, 25:18) в пятом туре золотой Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Как и в первом круге в Минске, подопечные Петра Хилько контролировали ход встречи благодаря надежному блоку (13 очков). Белоруски значительно превосходили хозяев площадки в нападении. Анна Климец (10 очков) и Екатерина Сокольчик (12 очков) успешно сыграли в атаке.

Благодаря победе женская сборная Беларуси закрепилась в лидерах группе С, и по итогам встречи с Испанией, которая состоится 15 июня в гостях, выяснится, кто сыграет в «финале четырех» в хорватском Вараждине 21—22 июня.

В пятом туре Испания встретится на своей площадке с Азербайджаном.

Турнирное положение: Беларусь — 14 очков (5 игр, 5 побед), Испания — 9 (4), Финляндия — 3 (5), Азербайджан — 1 (4).

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