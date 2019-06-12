Белорусские волейболистки с сухим счетом победили Финляндию в золотой Евролиге

Источник: РИА "Новости"

Как и в первом круге в Минске, подопечные Петра Хилько контролировали ход встречи благодаря надежному блоку (13 очков). Белоруски значительно превосходили хозяев площадки в нападении. Анна Климец (10 очков) и Екатерина Сокольчик (12 очков) успешно сыграли в атаке.

Благодаря победе женская сборная Беларуси закрепилась в лидерах группе С, и по итогам встречи с Испанией, которая состоится 15 июня в гостях, выяснится, кто сыграет в «финале четырех» в хорватском Вараждине 21—22 июня .

В пятом туре Испания встретится на своей площадке с Азербайджаном.