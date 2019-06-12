Российские волейболистки одержали победу над сборной Болгарии в Лиге наций

Сборная России выиграла третью встречу на турнире при восьми поражениях. Российские волейболистки набрали 10 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице, в которой лидирует сборная Турции с 27 очками. Команда Болгарии замыкает таблицу, набрав одно очко.

В предварительном раунде Лиги наций с 21 мая по 20 июня 16 сборных проводят однокруговой турнир. В финальный этап, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, выйдут пять команд, а также сборная Китая на правах организатора турнира. В 2018 году команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований.